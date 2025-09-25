Pronostico Cagliari-Inter: favoriti i nerazzurri ma occhio alla somma gol

Cagliari-Inter si disputerà sabato 27 settembre alle ore 20:45: ecco dove sarà possibile vederla in tv e streaming

Giovanni Montopoli Direttore 25 settembre 2025 (modifica il 25 settembre 2025 | 08:22)

La vittoria arrivata contro il Sassuolo ha permesso alla squadra di Chivu di prendere una bella boccata d'ossigeno dopo le due sconfitte in campionato maturate con Udinese e Juventus. I nerazzurri riprendono dunque a correre anche in Serie A dove per il prossimo turno faranno visita al Cagliari. Isolani da sempre ostici per la formazione nerazzurra che già in questo primo scorcio di campionato hanno dato filo da torcere alla capolista Napoli. La squadra di Chivu rimane comunque la favorita ma andiamo a scoprire insieme le quote per questa partita

Cagliari-Inter, esito match 2 — I nerazzurri appaiono favoriti nel match di sabato contro il Cagliari con la squadra di casa avanti di un punto in classifica e reduce da due vittorie in campionato, in casa contro il Parma e in trasferta con il Lecce (3 vittorie se consideriamo anche la gara di Coppa Italia contro il Frosinone). Non sarà semplice per la squadra di Chivu scardinare una retroguardia che al momento ha incassato solamente 3 reti (contro le 7 subite dall'Inter). Vittoria dei nerazzurri che viene bancata 1.61 dai bookie di William Hill mentre un filo sotto si posizionano Betflag e Snai con una quota pari a 1.60. Più cauti gli analisti di Sisal che bancano questa possibilità a 1.57

COMPARAZIONE QUOTE CAGLIARI INTER ESITO MATCH 2 1.61 PIÙ INFO 1.60 PIÙ INFO 1.57 PIÙ INFO 1.60 PIÙ INFO

Cagliari-Inter, esito Over 3.5 — Con 11 reti realizzati e 7 subite l'Inter si presenta a Cagliari con una squadra capace di realizzare tanto (meno comunque di quanto crei) ma anche di pagare pegno ad ogni minima disattenzione. Mai in una avvio di stagione negli ultimi anni ha portato tali passivi in casa Inter. Di contro il Cagliari si conferma squadra coriacea in difesa (3 reti subite) ma che fatica in fase di realizzazione. Vediamo le possibilità di un risultato che rispecchi l'Over 3.5 al termina dei 90 minuti. Possibilità che è quotata a 2.90 dagli esperti di Sisal. I bookie di Snai quotano questa possibilità a 2.75 mentre nel mezzo si posizionano gli esperti di William Hill a 2.70 e quelli di Betflag a 2.80.

COMPARAZIONE QUOTE CAGLIARI INTER ESITO OVER 3.5 2.70 PIÙ INFO 2.80 PIÙ INFO 2.90 PIÙ INFO 2.75 PIÙ INFO

Cagliari-Inter, dove vederla in Tv — Cagliari-Inter, sfida valida per la 5ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà sabato 27 settembre alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.