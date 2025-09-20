Domenica sera i nerazzurri riceveranno al Meazza il Sassuolo. Neroverdi che - dopo una parentesi di una stagione in serie B - sono tornati nel massimo campionato e che dal Meazza sono spesso tornati a casa con punti importanti. L'Inter dal canto suo deve tornare a correre in Serie A, i nerazzurri infatti con due sconfitte in tre gare vedono lontana la vetta e non possono permettersi ulteriori passi falsi. Il volano della vittoria in Champions League potrà risultare fondamentale per i ragazzi di Chivu che con la vittoria in Olanda hanno ritrovato punti e fiducia.
COMPARAZIONE QUOTE
Inter-Sassuolo, pronostico risultato esatto: attenzione al colpaccio degli ospiti
Inter-Sassuolo risultato esatto 3-1—
Cinque reti al Torino, quattro alla Juventus, due all'Ajax (e uno all'Udinese). La squadra di Chivu conferma una buona vena realizzativa, con Marcus Thuram che in questo avvio di stagione si sta confermando fondamentale per quota gol. Di contro i nerazzurri ballano un po' troppo in difesa, con i neroverdi che annoverano tra le proprie fila Domenico Berardi che quando vede l'Inter sembra rigenerarsi. Gli operatori di settore dicono comunque Inter favorita, ma vediamo le quote per quanto riguarda il risultato esatto del match. Il 3 a 1 per i nerazzurri come risultato finale è quotato a 11.50 dagli esperti di Betsson. Gli analisti di William Hill invece bancano questa possibilità a 10.00. Nel mezzo si posizionano i bookie di Betflag con una quota pari a 11.00 e Admiral Bet che propone una quota di 11.25.
Inter-Sassuolo risultato esatto 0-1—
Il Sassuolo è reduce dalla vittoria ottenuta tra le mura amiche contro la Lazio, prima vittima degli emiliani in questo campionato, che nelle precedenti sfide sono stati sconfitti da Napoli e Cremonese. La squadra neroverde però è l'autentica bestia nera dell'Inter, basti pensare che nell'anno della seconda stella il Sassuolo fu l'unica squadra a battere i nerazzurri sia nella gara d'andata che in quella di ritorno. Diamo uno sguardo alla possibile vittoria degli ospiti al Meazza. il risultato di 0-1 viene quotato a 27.00 dagli analisti di Betsson e Admiral Bet. Più cauti i bookie di Betflag che propongono una quota pari a 20.00. Nel mezzo gli analisti di William Hill che bancano questa possibilità a 25.00
Inter-Sassuolo, dove vedere la gara in tv—
Inter-Sassuolo, sfidavalida per la 4ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 21 settembre alle 20:45 a San Siro e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.
