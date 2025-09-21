fcinter1908 pronostici Inter-Sassuolo, pronostico marcatore: Sucic intriga, Berardi è l’incubo

Inter-Sassuolo, pronostico marcatore: Sucic intriga, Berardi è l’incubo

Inter-Sassuolo, pronostico marcatore: Sucic intriga, Berardi è l’incubo - immagine 1
Inter-Sassuolo, sfida valida per la 4ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà questa sera, 21 settembre, alle 20:45 a San Siro
Giovanni Montopoli Direttore 

In questo inizio di stagione Marcus Thuram è l'autentico trascinatore dei nerazzurri dal punto di vista realizzativo. Doppietta al Torino, gol alla Juventus e doppietta al Cagliari. Nella sfida di questa sera contro il Sassuolo il francese sarà ancora in campo, se con Lautaro o Pio Esposito non è ancora dato sapelo, ma il numero 9 nerazzurro è la certezza di Chivu in questo avvio di stagione. L'Inter deve tornare a correre in campionato e sulla sua strada arriva il Sassuolo, autentica bestia nera dei nerazzurri.

Inter-Sassuolo, Sucic marcatore

Potrebbe esserci una chance per il croato contro il Sassuolo. Dopo le due panchine con Juventus e Ajax per centrocampista ex Dinamo Zagabria, potrebbe arrivare una maglia da titolare. Sucic ha convinto i tifosi che lo accolto benissimo al Meazza e sperano di vederlo andare in rete il prima possibile. Quanto è quotato il gol del centrocampista contro il Sassuolo? Scopriamolo insieme. Per i bookie di Vincitù e Starcasinobet la rete del croato è quotata 6.80. Più cauti gli analisti di Eurobet che bancano questa possibilità a 4.50. Nel mezzo si posizionano gli esperti di Netwin con una quota di 5.24

5.25
6.80
4.50
6.80
Inter-Sassuolo, Berardi marcatore

Se il Sassuolo è la bestia nera dell'Inter Domenico Berardi è un vero e proprio incubo. L'attaccante quando vede i nerazzurri si trasforma e il Meazza sembra ispirarlo particolarmente. Quanto è quotato un gol di Berardi all'Inter nella di questa sera? Ecco le proposte. Per gli esperti di Starcasinòbet la rete di Berardi all'Inter è quotata 5.80. Leggermente sotto i bookie di Vincitù che bancano questa proposta a 5.70. Gli esperti di Netwin propongono questa possibilità a 5.00 mentre quelli di Eurobet offrono una quota di 4,80

5.00
5.70
4.80
5.80
Inter-Sassuolo, dove vedere la partita in Tv

Inter-Sassuolo, sfidavalida per la 4ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 21 settembre alle 20:45 a San Siro e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.

