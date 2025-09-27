Cagliari-Inter, pronostico marcatore: Calhanoglu in fiducia ma attenzione al gol dell’ex

Cagliari-Inter si disputerà sabato 27 settembre alle ore 20:45 gara valida per il 5° turno del campionato di calcio di Serie A

Riparte oggi il campionato di calcio di Serie A con la quinta giornata. I nerazzurri saranno di scena a Cagliari per tentare di rosicchiare qualche punto dal gruppo di testa viste le sfide tra Milan e Napoli e Juventus e Atalanta. L'occasione è ghiotta e la squadra di Chivu, dopo i passi falsi con Udinese e Juventus, non può permettersi di perdere ulteriore terreno. All'interno della nostra sezione quote Inter, è possibile consultare anche i principali bonus scommesse degli operatori.

Cagliari-Inter, Calhanoglu marcatore — Dopo una lunga estate travagliata, fatti di tira e molla, il turco sembra intenzionato a riprendersi l'Inter e lo sta facendo nel modo corretto. Il numero 20 nerazzurri ha avuto un avvio di stagione che lascia sperare i tifosi interisti di aver ritrovato quel leader in campo di cui la scorsa stagione si era persa traccia. Vediamo insieme le quote che vedono protagonista il turco come possibile marcatore nel match di domani. Secondo gli esperti di Netbet la rete di Calhanoglu è quotata 4.50. I bookie di Admiralbet e Domusbet invece si posizionano con una quota di 3.50. Starcasino banca questa possibilità a 3.55

Cagliari-Inter, Sebastiano Esposito marcatore — Cagliari-Inter sarà anche la sfida tra gli Esposito. In estate Sebastiano ha lasciato l'Inter per accasarsi in Sardegna mentre il fratello Pio è rimasto in nerazzurro e si sta piano piano ritagliando un ruolo di rilievo nello scacchiere di Cristian Chivu. Nella scorsa stagione Sebastiano - in forza all'Empoli - segnò la rete del 2 a 1 al Meazza che riaprì il match. Saprà ripetersi anche con il Cagliari? Analizziamo le quote. Per gli analisti di Starcasinòbet e Netbet questa possibilità è data a 4.50 mentre per i bookie di Admiralbet e Domusbet la quota è di 4.40.

Cagliari-Inter, dove vedere il match — Cagliari-Inter, sfida valida per la 5ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà sabato 27 settembre alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.