Pronostico Cagliari-Inter risultato esatto: la “vittoria tranquilla” dei nerazzurri stuzzica i bookie

Cagliari-Inter si disputerà sabato 27 settembre alle ore 20:45 gara valida per il 5° turno del campionato di calcio di Serie A

Giovanni Montopoli Direttore 26 settembre 2025 (modifica il 26 settembre 2025 | 08:16)

L'Inter non può fermarsi in campionato, anzi, dopo la vittoria contro il Sassuolo che ha restituito i 3 punti alla squadra di Chivu è arrivato il momento di iniziare a recuperare punti sul gruppo di testa approfittando anche della sfida tra Milan e Napoli. Contro il Cagliari i nerazzurri devono assolutamente centrare la vittoria cercando di capitalizzare al meglio le tante occasioni da rete che confezionano durante gli incontri.

Cagliari-Inter, risultato esatto 1-3 — I nerazzurri al momento sono il miglior attacco del campionato ma anche la seconda peggior difesa. Con 11 reti all'attivo la squadra di Chivu conferma una buona vena realizzativa nonostante il poco cinismo sotto porta. Di contro il Cagliari fatica ad andare in rete ma in difesa è accorta. L'Inter però non vuole ripetere gli errori con il Sassuolo che fortunatamente non si sono rivelati fatali. La vittoria della squadra di Chivu per 3 a 1 contro il Cagliari è quotata a 13.00 dagli esperti di Netbet e Netwin. Più cauti i bookie di Bet365 che quotano questa possibilità a 12.00. Secondo gli analisti di Eurobet invece la possibilità che l'Inter possa vincere per 3 a 1 è quotata a 12.50. All'interno della nostra sezione quote Inter, è possibile consultare anche i principali bonus scommesse degli operatori

Cagliari-Inter, risultato esatto 1-3 — In caso di sconfitta per l'Inter di Chivu la situazione non si metterebbe affatto bene. Il calendario - almeno sulla carta - mette sul piatto la possibilità di arrivare alla sosta per gli impegni delle nazionali con il vento in poppa e uno scivolone a Cagliari comprometterebbe non tanto il cammino della squadra in campionato quanto l'umore e la testa di una squadra che sta lentamente riprendendosi dalla batosta della scorsa stagione. La possibilità che il Cagliari possa far sua la sfida superando i nerazzurri per 2 a 1 è quotata a 19.00 dagli analisti di Netwin, Netbet e Bet365. Gli esperti di Eurobet invece bancano questa possibilità a 18.00

Cagliari-Inter, dove vederla in TV — Cagliari-Inter, sfida valida per la 5ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà sabato 27 settembre alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.