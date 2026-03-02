Pronostico Como-Inter, semifinale di Coppa Italia: nerazzurri favoriti? Attenzione a un dato

Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.

Non sarà semplice per l'Inter non avere in mente il derby che si giocherà 5 dopo ma un traguardo stagionale, la finale di Coppa Italia, è li a un passo. Le rotazioni saranno fondamentali per il tecnico nerazzurro che ha già dato prova di saper tenere alta la tensione in uno spogliatoio che - dopo la passata stagione - è alla ricerca di un riscatto concreto. Queste le quote per l'x2 della gara di domani sera. Gli esperti di Admiral Bet propongono una quota di 1.38. Gli operatori di Bet365 e Vincitu bancano questa possibilità a 1.36 mentre gli analisti William Hill quotano la doppia chance X2 a 1.37.