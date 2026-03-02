L'Inter entra in una settimana caldissima. La vittoria sul Genoa in campionato ha lasciato invariate le distanze con le inseguitrici e - nella settimana che porta al derby - i nerazzurri dovranno prima vedersela con il Como di Fabregas per la semifinale d'andata di Coppa Italia. Chivu dovrà gestire al meglio le forze tra assenze certe e recuperi. Nerazzurri sulla carta favoriti per il passaggio del turno ma la voglia del Como di imporsi sul palcoscenico nazionale potrebbe rappresentare un volano importante per la squadra di Fabregas che vorrà anche riscattare il pesante passivo subito in campionato dai nerazzurri.
Pronostico Como-Inter, semifinale di Coppa Italia: nerazzurri favoriti? Attenzione a un dato
Como-Inter, pronostico x2
Non sarà semplice per l'Inter non avere in mente il derby che si giocherà 5 dopo ma un traguardo stagionale, la finale di Coppa Italia, è li a un passo. Le rotazioni saranno fondamentali per il tecnico nerazzurro che ha già dato prova di saper tenere alta la tensione in uno spogliatoio che - dopo la passata stagione - è alla ricerca di un riscatto concreto. Queste le quote per l'x2 della gara di domani sera. Gli esperti di Admiral Bet propongono una quota di 1.38. Gli operatori di Bet365 e Vincitu bancano questa possibilità a 1.36 mentre gli analisti William Hill quotano la doppia chance X2 a 1.37.
Como-Inter, pronostico OVER 2,5
Il reparto offensivo nerazzurro ha già ampiamente dimostrato la propria efficacia in campionato. L'Inter comanda per numero di reti fatti e la difesa registra importanti passi avanti. Il Como - che oramai non può esser considerata una sorpresa - dal canto suo ha messo in bacheca "trofei" importanti. Qualche assenza per Fabregas in fase offensiva ma il match vivrà di alti e bassi. Queste le quote per l'OVER 2.5 della parttia di domani sera. Per i bookie di Bet365 l'over 2.5 è quotato a 1.90. Gli analisti di Vincitu propongono una quota di 1.83. Gli esperti di William Hill bancano questa possibilità a 1.88 mentre gli operatori di Admiral Bet propongono una quota di 1.85 per l'over 2.5.
Como-Inter, dove vederla in tv—
Como-Inter, gara valida per la semifinale d'andata di Coppa Italia, si disputerà martedì 3 marzo alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Sinigaglia e verrà trasmessa in diretta in chiaro sui canali Mediaset (Canale 5). Su Infinity la possibilità di seguirla attraverso l'app dedicata o su mediasetplay.mediaset.it/
