Pronostico Inter-Genoa, risultato esatto: dominio nerazzurro o sorpresa al Meazza?

Domani sera al Meazza andrà in scena la sfida tra Inter e Genoa. Squadre con obiettivi e valori tecnici differenti ma l'eliminazione dei nerazzurri dalla Champions League potrebbe giocare un ruolo fondamentale, in un senso o nell'altro. La squadra di Chivu in questa stagione tende ad impostare quasi sempre la gara su ritmi alti, dominio territoriale e ampiezza sugli esterni, cercando di sbloccarla nei primi 30 minuti per poi gestire con qualità e profondità. Il Genoa, dal proprio canto, punta a chiudere le linee, abbassare il baricentro e ripartire sfruttando errori in uscita o palle inattive. Una partita che vive di due scenari: o l’Inter la indirizza presto e la chiude con margine, oppure si incarta contro una difesa compatta e il match rischia di rimaner sporco fino alla fine.