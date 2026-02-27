Domani sera al Meazza andrà in scena la sfida tra Inter e Genoa. Squadre con obiettivi e valori tecnici differenti ma l'eliminazione dei nerazzurri dalla Champions League potrebbe giocare un ruolo fondamentale, in un senso o nell'altro. La squadra di Chivu in questa stagione tende ad impostare quasi sempre la gara su ritmi alti, dominio territoriale e ampiezza sugli esterni, cercando di sbloccarla nei primi 30 minuti per poi gestire con qualità e profondità. Il Genoa, dal proprio canto, punta a chiudere le linee, abbassare il baricentro e ripartire sfruttando errori in uscita o palle inattive. Una partita che vive di due scenari: o l’Inter la indirizza presto e la chiude con margine, oppure si incarta contro una difesa compatta e il match rischia di rimaner sporco fino alla fine.
COMPARAZIONE QUOTE
Pronostico Inter-Genoa, risultato esatto: dominio nerazzurro o sorpresa al Meazza?
Inter-Genoa, risultato esatto 3-0
Il 3-0 per l’Inter è lo scenario coerente con un copione di dominio totale. Se i nerazzurri troveranno il vantaggio nei primi minuti il Genoa sarà costretto ad aprirsi e lasciare campo tra le linee. In quel contesto, la differenza tecnica potrà emergere con maggiore facilità. Il possibile 3-0 rappresenta una giocata aggressiva ma logica in caso di superiorità netta. Queste le quote: per gli esperti di Admiral Bet il 3 a 0 è quotato a 8.30 mentre gli operatori di Netbet e Netwin propongono una quota di 8.25. Gli analisti di Betflag bancano questa possibilità a 7.75.
Inter-Genoa, risultato esatto 1-1
L’1-1, invece, è l'alternativa da non sottovalutare. L'eliminazione in Champions League potrebbe lasciar strascichi nell'ambiente e di conseguenza far emergere le lacune della squadra nerazzurra. Una gara bloccata, con Inter in controllo ma poco lucida negli ultimi metri e il Genoa bravo a restare dentro la partita. Un episodio – rigore, palla inattiva, deviazione – può riequilibrare il punteggio anche dopo un predominio territoriale nerazzurro. Scopriamo insieme le quote del possibile pareggio per 1 a 1. Gli analisti di Netbet e Netwin propongono una quota di 10.50 mentre gli operatori di Berflag quotano a 8.50 il pareggio per 1 a 1. Gli esperti di Admiral Bet propongono una quota di 10.25.
Inter-Genoa, dove vedere il match il tv—
Inter-Genoa, sfidavalida per la 27ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà sabato 28 febbraio alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitat
