Pronostico Inter-Genoa, risultato esatto: dominio nerazzurro o sorpresa al Meazza?

La sfida tra Inter e Genoa offre spunti interessanti sul mercato del risultato esatto: da una possibile vittoria larga in caso di supremazia tecnica nerazzurra, fino all’ipotesi du un match bloccato e deciso dagli episodi
Domani sera al Meazza andrà in scena la sfida tra Inter e Genoa. Squadre con obiettivi e valori tecnici differenti ma l'eliminazione dei nerazzurri dalla Champions League potrebbe giocare un ruolo fondamentale, in un senso o nell'altro. La squadra di Chivu in questa stagione tende ad impostare quasi sempre la gara su ritmi alti, dominio territoriale e ampiezza sugli esterni, cercando di sbloccarla nei primi 30 minuti per poi gestire con qualità e profondità. Il Genoa, dal proprio canto, punta a chiudere le linee, abbassare il baricentro e ripartire sfruttando errori in uscita o palle inattive. Una partita che vive di due scenari: o l’Inter la indirizza presto e la chiude con margine, oppure si incarta contro una difesa compatta e il match rischia di rimaner sporco fino alla fine.

Inter-Genoa, risultato esatto 3-0

Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Il 3-0 per l’Inter è lo scenario coerente con un copione di dominio totale. Se i nerazzurri troveranno il vantaggio nei primi minuti il Genoa sarà costretto ad aprirsi e lasciare campo tra le linee. In quel contesto, la differenza tecnica potrà emergere con maggiore facilità. Il possibile 3-0 rappresenta una giocata aggressiva ma logica in caso di superiorità netta. Queste le quote: per gli esperti di Admiral Bet il 3 a 0 è quotato a 8.30 mentre gli operatori di Netbet e Netwin propongono una quota di 8.25. Gli analisti di Betflag bancano questa possibilità a 7.75.

Inter-Genoa, risultato esatto 1-1

L’1-1, invece, è l'alternativa da non sottovalutare. L'eliminazione in Champions League potrebbe lasciar strascichi nell'ambiente e di conseguenza far emergere le lacune della squadra nerazzurra. Una gara bloccata, con Inter in controllo ma poco lucida negli ultimi metri e il Genoa bravo a restare dentro la partita. Un episodio – rigore, palla inattiva, deviazione – può riequilibrare il punteggio anche dopo un predominio territoriale nerazzurro. Scopriamo insieme le quote del possibile pareggio per 1 a 1. Gli analisti di Netbet e Netwin propongono una quota di 10.50 mentre gli operatori di Berflag quotano a 8.50 il pareggio per 1 a 1. Gli esperti di Admiral Bet propongono una quota di 10.25.

Inter-Genoa, dove vedere il match il tv

Inter-Genoa, sfida valida per la 27ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà sabato 28 febbraio alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky.

© RIPRODUZIONE RISERVATA