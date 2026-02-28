Inter-Genoa, occhio ai marcatori: Bonny sorpresa offensiva, Bisseck arma sui piazzati

Occhio però anche a Yann Bisseck: il difensore tedesco è una minaccia concreta sui calci piazzati. Yann Bisseck ha struttura, tempi di inserimento e aggressività per colpire di testa contro una retroguardia che non sempre è impeccabile nelle marcature preventive. In una partita che potrebbe sbloccarsi su episodio, un corner o una punizione laterale possono diventare l’arma decisiva. E Bisseck, in quel contesto, ha tutte le caratteristiche per timbrare il cartellino. Gli operatori di StarcasinoBet propongono una quota di 7.80 per la rete di Bisseck contro il Genoa. Gli analisti di Domusbet bancano questa possibiltà a 8.25 mentre gli esperti di Golbet propongono una quota di 7.00. Per gli esperti di Starvegas è il gol di Bisseck è quotato a 7.25.