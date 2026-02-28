Oggi è il giorno di Inter-Genoa, sfida che mette di fronte due squadre con obiettivi e ambizioni diverse. Nerazzurri partono con i favori del pronostico ma non possono permettersi cali di tensione soprattutto alla luce dell'eliminazione in Champions League. Il campionato era e rimane la priorità per i ragazzi di Cristian Chivu che dovranno tenere alta la concentrazione per lasciare a debita distanza le inseguitrici. In un contesto del genere, i dettagli faranno la differenza, soprattutto negli ultimi metri, con i nerazzurri che vantano il miglior attacco del torneo mentre il Genoa è la quarta peggior difesa.
quote inter
Inter-Genoa, occhio ai marcatori: Bonny sorpresa offensiva, Bisseck arma sui piazzati
Inter-Genoa. marcatore Bonny
Tra i possibili marcatori, attenzione a Bonny, profilo che può diventare determinante se chiamato in causa. La sua fisicità e la capacità di attaccare la profondità possono mettere in difficoltà una difesa che tende ad abbassarsi quando viene schiacciata. Se l’Inter riuscirà a sviluppare gioco sulle corsie e a riempire l’area con continuità Bonny potrebbe trovare lo spazio giusto per colpire. È il classico attaccante che, anche con pochi palloni giocabili, può lasciare il segno. Gli esperti di Goldbet bancano la rete del francese a 2.55. Gli analisti di Stacasinò propongono una quota di 2.30. I bookie di Domusbet bancano questa possibilità a 2.32 mentre gli analisti di Stavegas propongono una quota di 2.25.
Inter-Genoa, marcatore Bisseck
Occhio però anche a Yann Bisseck: il difensore tedesco è una minaccia concreta sui calci piazzati. Yann Bisseck ha struttura, tempi di inserimento e aggressività per colpire di testa contro una retroguardia che non sempre è impeccabile nelle marcature preventive. In una partita che potrebbe sbloccarsi su episodio, un corner o una punizione laterale possono diventare l’arma decisiva. E Bisseck, in quel contesto, ha tutte le caratteristiche per timbrare il cartellino. Gli operatori di StarcasinoBet propongono una quota di 7.80 per la rete di Bisseck contro il Genoa. Gli analisti di Domusbet bancano questa possibiltà a 8.25 mentre gli esperti di Golbet propongono una quota di 7.00. Per gli esperti di Starvegas è il gol di Bisseck è quotato a 7.25.
Inter-Genoa, dove vederla in tv—
Inter-Genoa, sfidavalida per la 27ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà sabato 28 febbraio alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati
© RIPRODUZIONE RISERVATA