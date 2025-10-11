FC Inter 1908
Estonia-Italia, pronostico risultato esatto: la goleada degli Azzurri stuzzica i bookie

Estonia-Italia, pronostico risultato esatto: la goleada degli Azzurri stuzzica i bookie - immagine 1
Il pass per accedere ai prossimi Mondiali per la Nazionale di Rino Gattuso passa anche per Tallinn: la goleada azzurra stuzzica i bookie
Alessandro Cosattini Redattore 

Il pass per accedere ai prossimi Mondiali per la Nazionale di Rino Gattuso passa anche per Tallinn. L'obbligo per gli Azzurri non solo è quello di vincere ma anche di incrementare la differenza reti per tentate di agganciare la Norvegia in un'impresa che appare al momento disperata. Dopo i due Mondiali saltati per l'Italia è tempo di tornare a competere nella principale manifestazione calcistica per nazioni. il ct potrà fare affidamento anche sul nutrito gruppo nerazzurro che prenderà parte alla spedizione.

Estonia-Italia, risultato esatto 0-3

COMPARAZIONE QUOTE ESTONIA-ITALIA 0-3 RISULTATO ESATTO
5,60
5,90
6,25
6,00
Gli Azzurri come dicevamo hanno bisogno di fare più gol possibili per provare a diminuire la differenza reti dalla Norvegia capolista. Intriga lo 0-3 per gli Azzurri, che arrivano dal 5-0 contro l'Estonia e dal 5-4 contro Israele. Sta segnando tanto la squadra di Gattuso, che ora proverà a blindare la porta azzurra, per questo il 3-0 stuzzica. Si va dal 5,60 di WH al 5,90 di Betsson, più in alto Netbet a 6,00 ma la quota più alta è su Snai: 6,25.

Estonia-Italia, risultato esatto 1-4

COMPARAZIONE QUOTE
15,00
16,00
15,75
15,00
Sale la quota e non di poco (del triplo quasi) in caso di gol subito dagli Azzurri, con una differenza reti sempre di +3 in favore della squadra guidata da Gattuso. Il 4-1 parte da 15,00 su Bet365 e Betflag, poi arriva a 15,75 su AdmiralBet. Ma la quota più alta è su Netwin: 16,00. L'Italia nelle ultime due gare ha segnato 5 gol: il feeling con la porta degli avversari non manca per ora alla squadra del nuovo ct.

Estonia-Italia, dove vederla in tv

La sfida tra Estonia e Italia sarà visibile in chiaro sulla Rai: appuntamento su Rai 1, subito dopo l'edizione serale del TG1

