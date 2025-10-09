Pronostico Repubblica Ceca-Croazia: Sucic cerca la qualificazione, stuzzica la quota gol

Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.

La Repubblica Ceca fino a questo momento ha perso una sola sfida nel girone di qualificazione, proprio con la Croazia, che nella gara d'andata ha spazzato via i rivali con un rotondo 5a1. I padroni di casa potranno contare questa volta sull'apporto del pubblico per pareggiare il contro della doppia sfida anche se i favori dei pronostici pendono dalla parte della squadra di Dalic. Scopriamo insieme le quote della sfida. La vittoria della squadra croata è data a 2.35 dai bookie di Snai. Per gli analisti di Eurobet e Bet365 la vittoria degli ospiti è quotata a 2.30 mentre per gli esperti di Betsson la vittoria della squadra croata nei 90 minuti è quotata a 2.33