Pronostico Repubblica Ceca-Croazia: Sucic cerca la qualificazione, stuzzica la quota gol

Scontro diretto questa sera alla Fortuna Arena di Praga per la conquista della vetta del girone in vista della qualificazione mondiale
Una delle sfide più interessanti di questo turno di qualificazione mondiale è quella che si giocherà alla Fortuna Arena di Praga tra Repubblica Ceca e Croazia. Gara che mette in palio il primo posto nel girone con entrambe le nazionali appaiate a pari punti in vetta alla classifica con i croati che hanno una gara in meno e nella sfida d'andata hanno surclassato la Repubblica Ceca con un pensantissimo 5 a 1.

Repubblica Ceca - Croazia, Sucic marcatore

Uno del talenti più cristallini della squadra croata che ha iniziato la sua stagione in nerazzurro nel migliore dei modi tanto da guadagnarsi gli elogi del Meazza e della tifoseria nerazzurra, da sempre molto esigente nei confronti dei calciatori che vestono la casacca della Beneamata. Petar Sucic sembra scalare le gerarchia in Serie A cosi come nella sua nazionale. Sfida fondamentale quella di questa sera contro la Repubblica Ceca, partita che potrebbe valere il primato nel girone con il vantaggio dello scontro diretto per i croati. Quali sono le quote per la possibile marcatura del giovane centrocampista nerazzurro? Scopriamole insieme. Gli analisti di Betsson e Bet365 bancano questa possibilità a 9.00 mentre i bookie di Snai si attestano su una quota di 8.25. Più cauti gli analisti di Eurobet con una quota pari a 8.20.

Repubblica Ceca-Croazia, esito finale 2

La Repubblica Ceca fino a questo momento ha perso una sola sfida nel girone di qualificazione, proprio con la Croazia, che nella gara d'andata ha spazzato via i rivali con un rotondo 5a1. I padroni di casa potranno contare questa volta sull'apporto del pubblico per pareggiare il contro della doppia sfida anche se i favori dei pronostici pendono dalla parte della squadra di Dalic. Scopriamo insieme le quote della sfida. La vittoria della squadra croata è data a 2.35 dai bookie di Snai. Per gli analisti di Eurobet e Bet365 la vittoria degli ospiti è quotata a 2.30 mentre per gli esperti di Betsson la vittoria della squadra croata nei 90 minuti è quotata a 2.33

Repubblica Ceca-Croazia, dove vederla in TV

La sfida tra Repubblica Ceca e Croazia sarà trasmesso da Sky sul canale Sky Sport Mix (canale 211). Inoltre sarà possibile vedere l'incontro in tv su NOW accedendo all'app disponibile per smart tv, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV.

 

