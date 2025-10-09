Una delle sfide più interessanti di questo turno di qualificazione mondiale è quella che si giocherà alla Fortuna Arena di Praga tra Repubblica Ceca e Croazia. Gara che mette in palio il primo posto nel girone con entrambe le nazionali appaiate a pari punti in vetta alla classifica con i croati che hanno una gara in meno e nella sfida d'andata hanno surclassato la Repubblica Ceca con un pensantissimo 5 a 1.
Pronostico Repubblica Ceca-Croazia: Sucic cerca la qualificazione, stuzzica la quota gol
Repubblica Ceca - Croazia, Sucic marcatore
Uno del talenti più cristallini della squadra croata che ha iniziato la sua stagione in nerazzurro nel migliore dei modi tanto da guadagnarsi gli elogi del Meazza e della tifoseria nerazzurra, da sempre molto esigente nei confronti dei calciatori che vestono la casacca della Beneamata. Petar Sucic sembra scalare le gerarchia in Serie A cosi come nella sua nazionale. Sfida fondamentale quella di questa sera contro la Repubblica Ceca, partita che potrebbe valere il primato nel girone con il vantaggio dello scontro diretto per i croati. Quali sono le quote per la possibile marcatura del giovane centrocampista nerazzurro? Scopriamole insieme. Gli analisti di Betsson e Bet365 bancano questa possibilità a 9.00 mentre i bookie di Snai si attestano su una quota di 8.25. Più cauti gli analisti di Eurobet con una quota pari a 8.20.
Repubblica Ceca-Croazia, esito finale 2
La Repubblica Ceca fino a questo momento ha perso una sola sfida nel girone di qualificazione, proprio con la Croazia, che nella gara d'andata ha spazzato via i rivali con un rotondo 5a1. I padroni di casa potranno contare questa volta sull'apporto del pubblico per pareggiare il contro della doppia sfida anche se i favori dei pronostici pendono dalla parte della squadra di Dalic. Scopriamo insieme le quote della sfida. La vittoria della squadra croata è data a 2.35 dai bookie di Snai. Per gli analisti di Eurobet e Bet365 la vittoria degli ospiti è quotata a 2.30 mentre per gli esperti di Betsson la vittoria della squadra croata nei 90 minuti è quotata a 2.33
Repubblica Ceca-Croazia, dove vederla in TV—
La sfida tra Repubblica Ceca e Croazia sarà trasmesso da Sky sul canale Sky Sport Mix (canale 211). Inoltre sarà possibile vedere l'incontro in tv su NOW accedendo all'app disponibile per smart tv, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV.
