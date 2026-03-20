Dopo l'ultimo folle turno di campionato i nerazzurri sono riusciti nell'impresa di non perdere ulteriori punti sul Milan, anzi, con la sconfitta a Roma dei rossoneri la squadra di Chivu nel guadagna addirittura uno (nonostante i deprecabili episodi avvenuti al Meazza nel match contro l'Atalanta). Il banco di prova però per la squadra nerazzurra sarà uscire indenne dal Franchi prima della pausa per gli impegni delle nazionali contro una Fiorentina che sta viaggiando con il vento in poppa. Match che vede la squadra di Chivu favorita per la vittoria finale ma le statistiche vedono due squadre vivere uno stato di forma di condizione differente con i toscani che in questo momento sembrano più in palla rispetto ai nerazzurri. Scopriamo insieme quote per il match del Franchi.
quote inter
Pronostico Fiorentina-Inter: viola col vento in poppa ma l’occasione è ghiotta per i nerazzurri
Fiorentina-Inter, pronostico 2
Quote favorevoli per la vittoria al Franchi dei nerazzurri ma nelle ultime uscite la squadra di Chivu ha confermato una pesante anemia sotto rete (complice l'assenza di Lautaro) e una frenesia di gestione dei match che spesso ha creato amnesie difensive pagate a caro prezzo dall'undici nerazzurro. Contro una squadra che ha bisogno di punti pesanti per abbandonare la zona retrocessione non sarà semplice per i ragazzi di Chivu passare indenni l'appuntamento. Queste le quote per la vittoria dell'Inter. Per gli esperti di Eurobet la vittoria dell'Inter è quotata a 1.63, quota che sale per Vincitu che propone 1.64. Gli analisti di William Hill bancano la vittoria dell'Inter a 1.65 mentre gli operatori di Betflag propongono una quota di 1.62.
Fiorentina-Inter, pronostico OVER 2.5
La rete di Pio Esposito contro l'Atalanta ha messo la parola fine al digiuno degli attaccanti nerazzurri in zona gol, ma la macchina schiacciasassi ammirata fino al match contro il Milan (in realtà fino alla semifinale contro il Como) sembra essersi inceppata. Quella contro la viola potrebbe rappresentare una grande opportunità per l'undici nerazzurri di riprendere quella corsa che l'ha vista primeggiare per numero di reti realizzate. Per Eurobet e William Hill questa possibilità è quotata a 1.73 mentre gli operatori di Vincitu bancano l'OVER 2.5 a 1.70. Gli analisti di Betflag propongono una quota di 1.72.
Fiorentina-Inter, dove vederla in tv—
Fiorentina-Inter, sfida valida per la 30ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 22 marzo alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app.
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