Pronostico Fiorentina-Inter: viola col vento in poppa ma l’occasione è ghiotta per i nerazzurri

Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.

Quote favorevoli per la vittoria al Franchi dei nerazzurri ma nelle ultime uscite la squadra di Chivu ha confermato una pesante anemia sotto rete (complice l'assenza di Lautaro) e una frenesia di gestione dei match che spesso ha creato amnesie difensive pagate a caro prezzo dall'undici nerazzurro. Contro una squadra che ha bisogno di punti pesanti per abbandonare la zona retrocessione non sarà semplice per i ragazzi di Chivu passare indenni l'appuntamento. Queste le quote per la vittoria dell'Inter. Per gli esperti di Eurobet la vittoria dell'Inter è quotata a 1.63, quota che sale per Vincitu che propone 1.64. Gli analisti di William Hill bancano la vittoria dell'Inter a 1.65 mentre gli operatori di Betflag propongono una quota di 1.62.