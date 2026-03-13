fcinter1908 pronostici Pronostico Inter-Atalanta, risultato esatto: non si esclude nulla, questi gli incastri per la sfida

COMPARAZIONE QUOTE

Pronostico Inter-Atalanta, risultato esatto: non si esclude nulla, questi gli incastri per la sfida

Pronostico Inter-Atalanta, risultato esatto: non si esclude nulla, questi gli incastri per la sfida - immagine 1
Domani pomeriggio al Meazza arriva l'Atalanta di Palladino reduce dalla batosta europea contro il Bayern Monaco
Giovanni Montopoli Direttore 

Tempo di riscatto. Inter e Atalanta domani pomeriggio si affronteranno al Meazza per una sfida che mette in palio punti importanti e possibilità di riscatto per entrambe le squadra. Sfida delicatissima quella tra i ragazzi di Chivu e quelli di Palladino. Inter che dovrà dimostrare di aver metabolizzato la sconfitta nel derby e riprendere la marcia per consolidare il primo posto in classifica, Atalanta che invece - alla luce della prossima eliminazione in Champions - può sperare nell'ultimo treno per la prossima qualificazione in Europa. Al momento la squadra di Chivu appare favorita per la vittoria finale ma le assenze potrebbero incidere e non poco. Vediamo quale potrebbe essere il risultato del match del Meazza di domani pomeriggio.

Inter-Atalanta, risultato finale 2-0

COMPARAZIONE QUOTE INTER ATALANTA RISULTATO FINALE 2-0
7.20
PIÙ INFO
7.20
PIÙ INFO
7.75
PIÙ INFO
7.50
PIÙ INFO
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.
fino a 100€ di bonus benvenuto sul primo deposito + 5€ alla verifica dei documenti
PIÙ INFO
fino a 500€ di bonus sport + 50€ senza deposito sullo sport + 50€ senza deposito sulle slot
PIÙ INFO
fino a 300€ bonus, di cui 250€ senza deposito
PIÙ INFO
fino a 500€ di bonus benvenuto sport sul primo deposito
PIÙ INFO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Sono 9 le vittorie consecutive dell'Inter contro l'Atalanta, nelle ultime uscite. Sommer - prima del derby - aveva mantenuto inviolata la sua porta per 5 turni consecutivi ma la squadra di Chivu con le assenze di Lautaro, Calhanoglu e Dumfries ha perso di lucidità in zona gol. Contro la Dea dovrebbero tornare Thuram in attacco e proprio Dumfries sembra essere il principale indiziato per una maglia da titolare. Scopriamo insieme le quote per il 2 a 0 in favore della squadra di Chivu. Per Betsson e William Hill il 2 a 0 per i nerazzurri è quotato a 7.20, quota che sale per gli analisti di Bet365 che bancano questa possibilità a 7.50. Per gli operatori di Netwin la vittoria dell'Inter per 2 a 0 è quotata 7.75.

Inter-Atalanta, risultato finale 1-1

COMPARAZIONE QUOTE INTER ATALANTA RISULTATO FINALE 1-1
7.50
PIÙ INFO
7.70
PIÙ INFO
8.30
PIÙ INFO
8.25
PIÙ INFO
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.
fino a 5000€ di bonus sport sul primo deposito + 25€ senza deposito + 200 fun flag
PIÙ INFO
fino a 500€ di bonus sport + 50€ senza deposito sullo sport + 50€ senza deposito sulle slot
PIÙ INFO
fino a 5000€ di Bonus Scommesse sul primo deposito
PIÙ INFO
fino a 50€ di bonus benvenuto sport col 50% sul primo deposito + 25€ di bonus senza deposito
PIÙ INFO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Non è da escludere come risultato il pareggio tra le due squadre. La media realizzativa dei nerazzurri si è abbassata complice l'assenza di Lautaro e la scarsa vena realizzativa di Thuram. Il ritorno di Dumfries potrebbe restituire chance importanti in zona gol ma nelle ultime uscite i nerazzurri hanno evidenziato uno stato di forma non proprio dei migliori. Manovra lenta e prevedibile e troppi errori nella zona nevralgica del campo. Il segno X in schedina non è completamente da escludere, scopriamo le quote per l'1 a 1. Per gli operatori di Netbet l'1 a 1 è quota a 8.25 quota che sale per Admiral Bet che propone 8.30. Per gli esperti di Betsson il pari per 1 a 1 tra Inter e Atalanta è bancato a 7.70 mentre gli analisti di Betflag propongono una quota di 7.50.

Inter-Atalanta, dove vedere la partita in tv

—  

Inter-Atalanta, gara valida per la 29ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà sabato 14 marzo alle 15:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.

 

Leggi anche
Pronostico Inter-Atalanta: dopo una caduta si risponde presente. Sulla quota gol invece…
Verso Milan-Inter, chi segna? Ecco la sorpresa nerazzurra ma attenzione alla “bestia...

© RIPRODUZIONE RISERVATA