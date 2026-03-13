Pronostico Inter-Atalanta, risultato esatto: non si esclude nulla, questi gli incastri per la sfida

Non è da escludere come risultato il pareggio tra le due squadre. La media realizzativa dei nerazzurri si è abbassata complice l'assenza di Lautaro e la scarsa vena realizzativa di Thuram. Il ritorno di Dumfries potrebbe restituire chance importanti in zona gol ma nelle ultime uscite i nerazzurri hanno evidenziato uno stato di forma non proprio dei migliori. Manovra lenta e prevedibile e troppi errori nella zona nevralgica del campo. Il segno X in schedina non è completamente da escludere, scopriamo le quote per l'1 a 1. Per gli operatori di Netbet l'1 a 1 è quota a 8.25 quota che sale per Admiral Bet che propone 8.30. Per gli esperti di Betsson il pari per 1 a 1 tra Inter e Atalanta è bancato a 7.70 mentre gli analisti di Betflag propongono una quota di 7.50.