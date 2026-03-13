Tempo di riscatto. Inter e Atalanta domani pomeriggio si affronteranno al Meazza per una sfida che mette in palio punti importanti e possibilità di riscatto per entrambe le squadra. Sfida delicatissima quella tra i ragazzi di Chivu e quelli di Palladino. Inter che dovrà dimostrare di aver metabolizzato la sconfitta nel derby e riprendere la marcia per consolidare il primo posto in classifica, Atalanta che invece - alla luce della prossima eliminazione in Champions - può sperare nell'ultimo treno per la prossima qualificazione in Europa. Al momento la squadra di Chivu appare favorita per la vittoria finale ma le assenze potrebbero incidere e non poco. Vediamo quale potrebbe essere il risultato del match del Meazza di domani pomeriggio.
COMPARAZIONE QUOTE
Pronostico Inter-Atalanta, risultato esatto: non si esclude nulla, questi gli incastri per la sfida
Inter-Atalanta, risultato finale 2-0
Sono 9 le vittorie consecutive dell'Inter contro l'Atalanta, nelle ultime uscite. Sommer - prima del derby - aveva mantenuto inviolata la sua porta per 5 turni consecutivi ma la squadra di Chivu con le assenze di Lautaro, Calhanoglu e Dumfries ha perso di lucidità in zona gol. Contro la Dea dovrebbero tornare Thuram in attacco e proprio Dumfries sembra essere il principale indiziato per una maglia da titolare. Scopriamo insieme le quote per il 2 a 0 in favore della squadra di Chivu. Per Betsson e William Hill il 2 a 0 per i nerazzurri è quotato a 7.20, quota che sale per gli analisti di Bet365 che bancano questa possibilità a 7.50. Per gli operatori di Netwin la vittoria dell'Inter per 2 a 0 è quotata 7.75.
Inter-Atalanta, risultato finale 1-1
Non è da escludere come risultato il pareggio tra le due squadre. La media realizzativa dei nerazzurri si è abbassata complice l'assenza di Lautaro e la scarsa vena realizzativa di Thuram. Il ritorno di Dumfries potrebbe restituire chance importanti in zona gol ma nelle ultime uscite i nerazzurri hanno evidenziato uno stato di forma non proprio dei migliori. Manovra lenta e prevedibile e troppi errori nella zona nevralgica del campo. Il segno X in schedina non è completamente da escludere, scopriamo le quote per l'1 a 1. Per gli operatori di Netbet l'1 a 1 è quota a 8.25 quota che sale per Admiral Bet che propone 8.30. Per gli esperti di Betsson il pari per 1 a 1 tra Inter e Atalanta è bancato a 7.70 mentre gli analisti di Betflag propongono una quota di 7.50.
Inter-Atalanta, dove vedere la partita in tv—
Inter-Atalanta, gara valida per la 29ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà sabato 14 marzo alle 15:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.
