Serve tornare a correre. Inter e Atalanta torneranno in campo questo pomeriggio al Meazza per una partita che mette in palio punti che pesano come piobmo e l’occasione di rialzarsi per entrambe le squadre. Quella tra la formazione guidata da Chivu e quella allenata da Palladino si preannuncia una sfida estremamente delicata. I nerazzurri sono chiamati a dimostrare di aver assorbito la battuta d’arresto nel derby e a riprendere il proprio cammino per rafforzare il primato in classifica. L’Atalanta, invece, anche alla luce dell’imminente uscita dalla Champions League, vede nella gara di Milano una delle ultime opportunità per restare agganciata alla corsa verso un posto nelle competizioni europee. Sulla carta la squadra di Chivu parte con i favori del pronostico, ma alcune assenze potrebbero avere un peso significativo nell’economia della partita. Non rimane da capire che potrebbe inserire il suo nome nel registro marcatori della sfida.
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Inter-Atalanta, pronostico marcatore: vincerà la voglia di riscatto? Le nostre opzioni
Inter-Atalanta, marcatore Dumfries
Tra i possibili protagonisti della sfida potrebbe esserci Denzel Dumfries. L’esterno olandese assenteda tempo potrebbe tornare in campo dal primo minuto e Chivu ritroverebbe una delle armi offensive più pericolose dell’Inter grazie ai suoi inserimenti senza palla e alla grande presenza in area di rigore. La sua fisicità e la capacità di arrivare sul secondo palo potrebbero mettere in difficoltà la difesa dell’Atalanta, soprattutto nelle situazioni di cross e sui calci piazzati. Per Snai il gol di Dumfries è quotato a 5.75. Gli esperti di Vincitu bancano questa possibilità a 5.50 mentre gli analisti di Bet365 propongono una quota di 4.75. Per gli analisti di Admiral Bet il gol di Dumfries è quotato a 5.25.
Inter-Atalanta, marcatore Barella
Occhi puntati anche su Nicolò Barella che non sta vivendo sicuramente la sua miglior stagione ma la voglia di riscatto sua, come di tutta l'Inter, potrebbe portare il centrocampista nerazzurro a tornare ad inserire il suo nome nel registro marcatori per cercare di risollevare una stagione fin qui deludente. Queste le quote per la sua rete contro l'Atalanta. Gli esperti di Snai propongono una quota di 6.25 per la rete di Barella mentre gli analisti di Vincitu bancano questa possibilità a 5.40. Per gli operatori di Bet365 la rete di Barella è quotata a 5.50 mente Admiral Bet propone una quota di 5.25.
Inter-Atalanta, dove vedere la partita in tv—
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Inter-Atalanta, gara valida per la 29ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà sabato 14 marzo alle 15:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.
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