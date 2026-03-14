Inter-Atalanta, pronostico marcatore: vincerà la voglia di riscatto? Le nostre opzioni

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Tra i possibili protagonisti della sfida potrebbe esserci Denzel Dumfries. L’esterno olandese assenteda tempo potrebbe tornare in campo dal primo minuto e Chivu ritroverebbe una delle armi offensive più pericolose dell’Inter grazie ai suoi inserimenti senza palla e alla grande presenza in area di rigore. La sua fisicità e la capacità di arrivare sul secondo palo potrebbero mettere in difficoltà la difesa dell’Atalanta, soprattutto nelle situazioni di cross e sui calci piazzati. Per Snai il gol di Dumfries è quotato a 5.75. Gli esperti di Vincitu bancano questa possibilità a 5.50 mentre gli analisti di Bet365 propongono una quota di 4.75. Per gli analisti di Admiral Bet il gol di Dumfries è quotato a 5.25.