Dopo la vittoria in rimonta contro il Senegal per 3-1, la Francia sfida l'Iraq lunedì 22 giugno alle ore 23 italiane. All'esordio, l'interista Marcus Thuram è rimasto tutto il tempo in panchina ma chissà che nel secondo match dei Mondiali non possa arrivare il suo esordio nella competizione. Ecco le quote che stuzzicano che riguardano l'attaccante nerazzurro per il match in programma con l'Iraq per la seconda giornata del Gruppo I (a punteggio pieno ci sono Francia e Norvegia a 3).
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Francia, Thuram protagonista contro l’Iraq? La quota a sorpresa, è più di una tentazione
A quanto è dato il gol di Thuram
Per i bookies, Thuram ha buone chance di sbloccarsi nel secondo match di questi Mondiali della Francia. Un suo gol all'Iraq è dato a 1.72 su Stake, la quota sale a 1.86 su Betsson e arriva a 2.00 su Sportium ed E-Play 24. Interessante dunque la quota, vale il raddoppio.
La quota a sorpresa che tenta
Dovrebbe partire ancora in panchina inizialmente Thuram. E occhio dunque alla quota a sorpresa, più di una tentazione per chi vuole puntare sul francese. Tikus a segno come ultimo marcatore del match può essere interessante: è dato a 3.90 su Stake, la quota sale a 4.2o su WilliamHill e 4.25 su Starcasinò. Ma arriva addirittura a 4.5 su MarathonBet, una quota molto intrigante visto che il francese dovrebbe partire fuori appunto.
Dove vedere Francia-Iraq in tv—
Francia contro Iraq - in programma lunedì 22 giugno alle ore 23 italiane - è trasmessa in diretta in esclusiva da DAZN. Non si potrà dunque vedere in chiaro sulla Rai la gara di Thuram e compagni.
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