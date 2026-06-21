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Francia, Thuram protagonista contro l’Iraq? La quota a sorpresa, è più di una tentazione

Francia, Thuram protagonista contro l’Iraq? La quota a sorpresa, è più di una tentazione - immagine 1
La Francia sfida l'Iraq lunedì 22 giugno alle ore 23 italiane: ecco le quote che stuzzicano che riguardano l'interista Marcus Thuram
Alessandro Cosattini Redattore 

Dopo la vittoria in rimonta contro il Senegal per 3-1, la Francia sfida l'Iraq lunedì 22 giugno alle ore 23 italiane. All'esordio, l'interista Marcus Thuram è rimasto tutto il tempo in panchina ma chissà che nel secondo match dei Mondiali non possa arrivare il suo esordio nella competizione. Ecco le quote che stuzzicano che riguardano l'attaccante nerazzurro per il match in programma con l'Iraq per la seconda giornata del Gruppo I (a punteggio pieno ci sono Francia e Norvegia a 3).

A quanto è dato il gol di Thuram

COMPARAZIONE QUOTE FRANCIA-IRAQ, THURAM MARCATORE
1.86
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1.72
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2.00
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2.00
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Per i bookies, Thuram ha buone chance di sbloccarsi nel secondo match di questi Mondiali della Francia. Un suo gol all'Iraq è dato a 1.72 su Stake, la quota sale a 1.86 su Betsson e arriva a 2.00 su Sportium ed E-Play 24. Interessante dunque la quota, vale il raddoppio.

La quota a sorpresa che tenta

COMPARAZIONE QUOTE FRANCIA-IRAQ, THURAM ULTIMO MARCATORE
4.2
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4.5
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4.25
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3.9
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Dovrebbe partire ancora in panchina inizialmente Thuram. E occhio dunque alla quota a sorpresa, più di una tentazione per chi vuole puntare sul francese. Tikus a segno come ultimo marcatore del match può essere interessante: è dato a 3.90 su Stake, la quota sale a 4.2o su WilliamHill e 4.25 su Starcasinò. Ma arriva addirittura a 4.5 su MarathonBet, una quota molto intrigante visto che il francese dovrebbe partire fuori appunto.

Dove vedere Francia-Iraq in tv

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Francia contro Iraq - in programma lunedì 22 giugno alle ore 23 italiane - è trasmessa in diretta in esclusiva da DAZN. Non si potrà dunque vedere in chiaro sulla Rai la gara di Thuram e compagni.

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