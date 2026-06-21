Dopo la vittoria in rimonta contro il Senegal per 3-1, la Francia sfida l'Iraq lunedì 22 giugno alle ore 23 italiane. All'esordio, l'interista Marcus Thuram è rimasto tutto il tempo in panchina ma chissà che nel secondo match dei Mondiali non possa arrivare il suo esordio nella competizione. Ecco le quote che stuzzicano che riguardano l'attaccante nerazzurro per il match in programma con l'Iraq per la seconda giornata del Gruppo I (a punteggio pieno ci sono Francia e Norvegia a 3).