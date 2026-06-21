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Lautaro protagonista con l’Austria? C’è una quota clamorosa! E il gol è dato a…

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L'Argentina scende in campo lunedì alle ore 19 italiane contro l'Austria: ecco le quote di gol e assist di Lautaro Martinez
Alessandro Cosattini Redattore 

Dopo la vittoria all'esordio per 3-0 contro l'Algeria grazie a una tripletta di Messi, l'Argentina scende in campo lunedì alle ore 19 italiane: di fronte l'Austria. Si affrontano due squadre a punteggio pieno nel Gruppo J: è una sfida già cruciale per il passaggio del turno ai Mondiali. Ecco le quote di gol e assist di Lautaro Martinez, titolare all'esordio in attacco proprio con Messi.

La quota del gol di Lautaro all'Austria

COMPARAZIONE QUOTE ARGENTINA-AUSTRIA, LAUTARO MARCATORE
2.33
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2.33
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2.25
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2.00
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A secco Lautaro all'esordio, non ha brillato, ma il Toro farà di tutto per sbloccarsi già alla seconda contro l'Austria. Il capitano dell'Inter è quarto nella classifica all time dell'Argentina a 37 reti, a -4 da Aguero (41 reti). Un gol di Lautaro con l'Austria è dato a 2 su Stake, ma la quota sale a 2.25 su AdmiralBet. Arriva anche a 2.33 su Betsson e WH, è la quota più alta per una rete del Toro.

E se il Toro fa assist...

COMPARAZIONE QUOTE ARGENTINA-AUSTRIA, ASSIST LAUTARO
6.5
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5.25
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5.25
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11.00
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Intriga anche l'assist di Lautaro, magari proprio per Messi dopo la tripletta all'esordio. La quota è decisamente più intrigante, su Stake è addirittura clamorosa: arriva a 11.00. Scende a 6.5 su Bwin, su Betsson e MarathonBet è di 5.25.

Dove vedere Argentina-Austria in tv

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La partita tra Argentina e Austria - in programma lunedì 22 giugno alle ore 19 italiane -  sarà trasmessa in Italia su DAZN e Rai 1, con la possibilità di seguire il live streaming anche su RaiPlay.

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