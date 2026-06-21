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A secco Lautaro all'esordio, non ha brillato, ma il Toro farà di tutto per sbloccarsi già alla seconda contro l'Austria. Il capitano dell'Inter è quarto nella classifica all time dell'Argentina a 37 reti, a -4 da Aguero (41 reti). Un gol di Lautaro con l'Austria è dato a 2 su Stake, ma la quota sale a 2.25 su AdmiralBet. Arriva anche a 2.33 su Betsson e WH, è la quota più alta per una rete del Toro.