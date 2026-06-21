Dopo la vittoria all'esordio per 3-0 contro l'Algeria grazie a una tripletta di Messi, l'Argentina scende in campo lunedì alle ore 19 italiane: di fronte l'Austria. Si affrontano due squadre a punteggio pieno nel Gruppo J: è una sfida già cruciale per il passaggio del turno ai Mondiali. Ecco le quote di gol e assist di Lautaro Martinez, titolare all'esordio in attacco proprio con Messi.
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Lautaro protagonista con l’Austria? C’è una quota clamorosa! E il gol è dato a…
La quota del gol di Lautaro all'Austria
A secco Lautaro all'esordio, non ha brillato, ma il Toro farà di tutto per sbloccarsi già alla seconda contro l'Austria. Il capitano dell'Inter è quarto nella classifica all time dell'Argentina a 37 reti, a -4 da Aguero (41 reti). Un gol di Lautaro con l'Austria è dato a 2 su Stake, ma la quota sale a 2.25 su AdmiralBet. Arriva anche a 2.33 su Betsson e WH, è la quota più alta per una rete del Toro.
E se il Toro fa assist...
Intriga anche l'assist di Lautaro, magari proprio per Messi dopo la tripletta all'esordio. La quota è decisamente più intrigante, su Stake è addirittura clamorosa: arriva a 11.00. Scende a 6.5 su Bwin, su Betsson e MarathonBet è di 5.25.
Dove vedere Argentina-Austria in tv—
La partita tra Argentina e Austria - in programma lunedì 22 giugno alle ore 19 italiane - sarà trasmessa in Italia su DAZN e Rai 1, con la possibilità di seguire il live streaming anche su RaiPlay.
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