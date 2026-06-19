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Bonny ha scelto di vestire la maglia della Costa D'Avorio proprio prima dei Mondiali e cerca il primo gol in nazionale dopo la prima stagione positiva all'Inter. Il gol contro la Germania ha una quota molto interessante: si parte da 4.4 su AdmiralBet, passando per 4.6 su WilliamHill e 4.65 su Betsson. Ma è ancora più alta su MarathonBet: arriva a 4.70.