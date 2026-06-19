Dopo la vittoria all'esordio per 1-0 contro l'Ecuador, la Costa D'Avorio dell'interista Ange-Yoan Bonny affronterà la Germania. Appuntamento sabato 20 giugno alle ore 22 italiane, si affrontano le due squadre del Gruppo E a quota 3 punti dopo la prima giornata, entrambe infatti hanno vinto i rispettivi match d'esordio. Chi vince va in testa al girone a punteggio pieno, è una sfida cruciale per il passaggio del turno. Andiamo a vedere le quote che stuzzicano che riguardano proprio Bonny.
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Bonny protagonista contro la Germania? Le quote su gol e assist stuzzicano
La quota del gol di Bonny
Bonny ha scelto di vestire la maglia della Costa D'Avorio proprio prima dei Mondiali e cerca il primo gol in nazionale dopo la prima stagione positiva all'Inter. Il gol contro la Germania ha una quota molto interessante: si parte da 4.4 su AdmiralBet, passando per 4.6 su WilliamHill e 4.65 su Betsson. Ma è ancora più alta su MarathonBet: arriva a 4.70.
E se Bonny fa assist...
Occhio anche alle quote dell'assist di Bonny, sono più che intriganti. È dato a 5.85 su WilliamHill, la quota sale a 6.50 su Betsson e AdmiralBet. Ma è ancora più alta su Stake: arriva a 7.50. Una quota davvero molto importante.
Precedenti—
Le due squadre si sono affrontate una sola volta, il 18 novembre 2009: 2-2 in amichevole con la Germania padrona di casa. Non ci sono altri incontri nel dataset tra le due formazioni, che si affronteranno dunque per la seconda volta.
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