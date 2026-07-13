Francia-Spagna, semifinale da brividi: quote alte e un nome caldo per il gol

Francia e Spagna si giocano l’accesso alla finale dei Mondiali 2026. Occhio al risultato esatto 3-2 e alla candidatura di Oyarzabal nel mercato marcatori.

Siamo arrivati alle battute finali del Mondiale 2026. Francia e Spagna si giocano un posto per la finale dei Mondiali 2026 in una sfida dal fascino enorme. I Bleus arrivano all’appuntamento dopo il successo per 2-0 sul Marocco, mentre la Roja ha superato il Belgio per 2-1 al termine di un quarto di finale molto combattuto. Talento, qualità tecnica e grandi individualità non mancheranno: una sfida sulla carta equilibrata, nella quale ogni episodio potrebbe risultare decisivo.