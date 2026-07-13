fcinter1908 pronostici Francia-Spagna, semifinale da brividi: quote alte e un nome caldo per il gol

COMPARAZIONE QUOTE

Francia-Spagna, semifinale da brividi: quote alte e un nome caldo per il gol

Francia-Spagna, semifinale da brividi: quote alte e un nome caldo per il gol - immagine 1
Francia e Spagna si giocano l’accesso alla finale dei Mondiali 2026. Occhio al risultato esatto 3-2 e alla candidatura di Oyarzabal nel mercato marcatori.
Giovanni Montopoli Direttore 

Siamo arrivati alle battute finali del Mondiale 2026. Francia e Spagna si giocano un posto per la finale dei Mondiali 2026 in una sfida dal fascino enorme. I Bleus arrivano all’appuntamento dopo il successo per 2-0 sul Marocco, mentre la Roja ha superato il Belgio per 2-1 al termine di un quarto di finale molto combattuto. Talento, qualità tecnica e grandi individualità non mancheranno: una sfida sulla carta equilibrata, nella quale ogni episodio potrebbe risultare decisivo.

Francia-Spagna, pronostico risultato finale 3-2

COMPARAZIONE QUOTE FRANCIA SPAGNA PRONOSTICO RISULTATO FINALE 3-2
28.00
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30.00
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26.00
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32.00
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Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Il 3-2 come risultato esatto rappresenta un’ipotesi ad alta quota e quindi particolarmente rischiosa. StarCasinò Bet propone la valutazione più elevata a 32.00, davanti a Marathonbet a 30.00 e Betflag a 28.00; più contenuta l’offerta di bet365, pari a 26.00.

Francia-Spagna, pronostico marcatore Oyarzabal

COMPARAZIONE QUOTE FRANCIA SPAGNA PRONOSTICO MARCATORE OYARZABAL
2.80
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2.95
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3.00
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2.95
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Il mercato Oyarzabal marcatore presenta valutazioni piuttosto ravvicinate. La quota più alta è quella di bet365 a 3.00, mentre Marathonbet e StarCasinò Bet si attestano entrambe a 2.95; più contenuta la proposta di Betflag a 2.80.

Francia-Spagna, dove vederla in tv

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Francia-Spagna sarà disponibile su DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite del Mondiale. Per assistere in diretta al match di sabato sera in tv servirà quindi l’abbonamento alla piattaforma tv, mentre in streaming potrete vederla su smartphone e tablet tramite l’app di DAZN. Il match sarà trasmesso gratis in diretta anche sulla Rai (Rai 1), che detiene i diritti di una selezione di 35 partite del torneo. In streaming su RaiPlay, disponibile su smart tv, smartphone e tablet.

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