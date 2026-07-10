Spagna-Belgio, sfida da brividi: quote e pronostici del quarto di finale

Spagna e Belgio si affrontano nei quarti del Mondiale 2026: analisi delle quote, risultato esatto e possibile marcatore della sfida.

Entra nel vivo il mondiale 2026. Dopo la vittoria della Francia arrivata nella giornata di ieri sul Marocco, Spagna e Belgio si giocano un posto tra le migliori quattro del Mondiale 2026 in uno dei quarti di finale più attesi. Le Furie Rosse arrivano all’appuntamento dopo aver superato di misura il Portogallo, confermando solidità, qualità nel palleggio e grande capacità di controllare i momenti della partita. Decisamente più largo, invece, il successo dei Diavoli Rossi contro gli Stati Uniti, travolti da un Belgio brillante e particolarmente efficace in fase offensiva. Una sfida tra due nazionali ricche di talento, nella quale equilibrio, qualità individuale e gestione della pressione potrebbero fare la differenza.