Entra nel vivo il mondiale 2026. Dopo la vittoria della Francia arrivata nella giornata di ieri sul Marocco, Spagna e Belgio si giocano un posto tra le migliori quattro del Mondiale 2026 in uno dei quarti di finale più attesi. Le Furie Rosse arrivano all’appuntamento dopo aver superato di misura il Portogallo, confermando solidità, qualità nel palleggio e grande capacità di controllare i momenti della partita. Decisamente più largo, invece, il successo dei Diavoli Rossi contro gli Stati Uniti, travolti da un Belgio brillante e particolarmente efficace in fase offensiva. Una sfida tra due nazionali ricche di talento, nella quale equilibrio, qualità individuale e gestione della pressione potrebbero fare la differenza.
fcinter1908 pronostici Spagna-Belgio, sfida da brividi: quote e pronostici del quarto di finale
COMPARAZIONE QUOTE
Spagna-Belgio, sfida da brividi: quote e pronostici del quarto di finale
Spagna e Belgio si affrontano nei quarti del Mondiale 2026: analisi delle quote, risultato esatto e possibile marcatore della sfida.
Spagna-Belgio, pronostico risultato finale 2-1
COMPARAZIONE QUOTE SPAGNA BELGIO PRONOSTICO RISULTATO FINALE 2-1
8.20
8.00
9.00
7.50
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Il 2-1 in favore della Spagna rappresenta un’ipotesi di risultato esatto ad alta difficoltà, con quote comprese tra 7.50 e 9.00. L’offerta più alta è quella di bet365 a 9.00, seguita da William Hill a 8.20 e StarVegas a 8.00, mentre Sisal propone la valutazione più prudente a 7.50.
Spagna-Belgio, pronostico marcatore De Ketelaere
COMPARAZIONE QUOTE SPAGNA BELGIO PRONOSTICO MARCATORE DE KETELAERE
4.40
4.25
4.50
5.00
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Il pronostico De Ketelaere marcatore presenta quote comprese tra 4.25 e 5.00. La valutazione più alta è proposta da Sisal a 5.00, seguita da bet365 a 4.50 e William Hill a 4.40, mentre StarVegas si ferma a 4.25.
Spagna-Belgio, dove vedere la sfida in tv—
Spagna-Belgio, come tutte le gare dei quarti di finale del Mondiale, sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva in chiaro su Rai 1.
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