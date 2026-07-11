fcinter1908 pronostici Norvegia-Inghilterra, sfida ad alta tensione: quote e pronostici del quarto

COMPARAZIONE QUOTE

Norvegia-Inghilterra, sfida ad alta tensione: quote e pronostici del quarto

Norvegia-Inghilterra, sfida ad alta tensione: quote e pronostici del quarto - immagine 1
Norvegia e Inghilterra si giocano l’accesso alla semifinale del Mondiale 2026: analisi delle quote, risultato esatto e possibile marcatore.
Giovanni Montopoli Direttore 

Norvegia e Inghilterra si affrontano nei quarti di finale del Mondiale 2026 in una sfida che mette di fronte due squadre arrivate fin qui attraverso percorsi interessanti e significativi. I norvegesi hanno firmato una delle grandi sorprese del torneo eliminando il Brasile di Ancelotti, confermando solidità, intensità e grande pericolosità offensiva. L’Inghilterra, invece, dopo l'avvio stentato ha superato il Messico al termine di una partita combattuta e ricca di gol in uno stadio, l'Azteca, incandescente. In palio c’è l’accesso alla semifinale: esperienza e profondità della rosa inglese contro l’entusiasmo e la forza fisica di una Norvegia ormai consapevole di poter mettere in difficoltà qualsiasi avversario.

Norvegia-Inghilterra, pronostico risultato esatto 3-1

COMPARAZIONE QUOTE NORVEGIA INGHILTERRA PRONOSTICO RISULTATO ESATTO 3-1
35.00
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35.00
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35.00
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30.00
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Ci si aspetta una gara spettacolare tra Norvegia e Inghilterra con i due bomber del torneo che si sfideranno una gara senza esclusione di colpi. Non è da escludere il colpaccio della Norvegia che vedere sul piatto la possibilità di finire tra le 4 migliori al mondo. Il 3-1 in favore della Norvegia è un risultato esatto di semplice realizzazione dal mercato, con quote comprese tra 30.00 e 35.00. La valutazione più alta è proposta da William Hill, StarVegas e AdmiralBet, tutti a 35.00, mentre Sisal si ferma a 30.00.

Norvegia-Inghilterra, pronostico marcatore Kane

COMPARAZIONE QUOTE NORVEGIA INGHILTERRA PRONOSTICO MARCATORE KANE
1.95
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1.92
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1.92
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1.80
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Il pronostico Kane marcatore presenta quote piuttosto ravvicinate, comprese tra 1.80 e 1.95. La valutazione più alta è offerta da William Hill a 1.95, seguita da StarVegas e AdmiralBet a 1.92, mentre Sisal propone quota 1.80. Il confronto mostra quindi differenze contenute tra gli operatori: anche in questo caso, trattandosi di una giocata legata al gol di un singolo calciatore, è opportuno mantenere un approccio prudente e responsabile.

Norvegia-Inghilterra, dove vedere la sfida in tv

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Norvegia-Inghilterra sarà disponibile su DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite del Mondiale. Per assistere in diretta al match di sabato sera in tv servirà quindi l’abbonamento alla piattaforma tv, mentre in streaming potrete vederla su smartphone e tablet tramite l’app di DAZN. Il match sarà trasmesso gratis in diretta anche sulla Rai (Rai 1), che detiene i diritti di una selezione di 35 partite del torneo. In streaming su RaiPlay, disponibile su smart tv, smartphone e tablet.

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