Norvegia-Inghilterra, sfida ad alta tensione: quote e pronostici del quarto

Norvegia e Inghilterra si affrontano nei quarti di finale del Mondiale 2026 in una sfida che mette di fronte due squadre arrivate fin qui attraverso percorsi interessanti e significativi. I norvegesi hanno firmato una delle grandi sorprese del torneo eliminando il Brasile di Ancelotti, confermando solidità, intensità e grande pericolosità offensiva. L’Inghilterra, invece, dopo l'avvio stentato ha superato il Messico al termine di una partita combattuta e ricca di gol in uno stadio, l'Azteca, incandescente. In palio c’è l’accesso alla semifinale: esperienza e profondità della rosa inglese contro l’entusiasmo e la forza fisica di una Norvegia ormai consapevole di poter mettere in difficoltà qualsiasi avversario.