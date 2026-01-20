Inter-Arsenal, pronostico marcatore: il gol può arrivare dagli uomini più attesi

Questa sera si alzerà il sipario alla Scala del Calcio per gara 6 di League Phase di Champions League dove i nerazzurri ospiteranno la capolista Arsenal.
Con i nerazzurri attualmente al sesto posto e i Gunners in vetta alla classifica, il match assume un peso specifico rilevante anche sul fronte quote marcatori. Gli inglesi, attualmente imbattuti nella competizione, tendono a gestire i match con equilibrio, abbassando il ritmo nelle fasi decisive: questo rende plausibile una gara bloccata e a basso punteggio, dove una singola giocata può fare la differenza. Non a caso, l’unico precedente tra le due squadre si è chiuso sull’1-0 Inter, risultato che rafforza l’idea di una partita decisa da un solo gol.
In quest’ottica, le quote sui marcatori nerazzurri, specialmente su attaccanti o centrocampisti con compiti offensivi, diventano particolarmente interessanti: un 1-0 Inter con marcatore singolo non è solo un’ipotesi romantica, ma una lettura coerente con andamento, contesto e precedenti.
Inter-Arsenal, marcatore Lautaro
Non segna e si parla di lui, poi riprende a segnare e si dice che scompaia con le grandi squadre. Questa sera per Lautaro Martinez arriva l'occasione più importante, dare una spallata alla critiche e piazzare il colpo partita contro i Gunners - imbattuti nel torneo - primi in classifica. Le quote per il gol del Toro stuzzicano particolarmente. Secondo gli esperti di Netwin e Netbet il gol di Lautaro Martinez questa sera è quotato a 3.25 mentre per gli analisti di Vincitu la rete del capitano dell'Inter è proposta con una quota di 3.20. Gli analisti di Admiral Bet bancano questa possibilità a 3.10
Inter-Arsenal, marcatore Zielinski
Da oggetto misterioso nella passata stagione ad autentico leader in mezzo al campo. Il polacco sta bene e si vede dall'impatto che sta avendo nella stagione nerazzurra. Il ruolo di play sembra adesso ispirarlo e l'Inter potrebbe aver trovato in casa non solo una valida alternativa a Calhanoglu ma un giocatore totalmente rinvigorito, capace di far gol e assist. Vediamo le quote che riguardano il centrocampista nerazzurro andare in gol questa sera. Per gli esperti di Vincitu il gol di Zielinski è bancato a 7.80. Gli analisti di Netwin e Netbet quotano a 7.50 la rete del polacco mentre gli analisti di Admiral Bet propongono una quota di 7.25
Inter-Arsenal, dove vedere la partita in tv—
Inter-Arsenal, settima giornata della fase campionato della Champions League 2025/26, si disputerà martedì 20 gennaio alle 21:00 e sarà trasmessa in esclusiva su Sky e NOW e in streaming su Sky Go e NOW TV.
