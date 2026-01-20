Inter-Arsenal, pronostico marcatore: il gol può arrivare dagli uomini più attesi

Da oggetto misterioso nella passata stagione ad autentico leader in mezzo al campo. Il polacco sta bene e si vede dall'impatto che sta avendo nella stagione nerazzurra. Il ruolo di play sembra adesso ispirarlo e l'Inter potrebbe aver trovato in casa non solo una valida alternativa a Calhanoglu ma un giocatore totalmente rinvigorito, capace di far gol e assist. Vediamo le quote che riguardano il centrocampista nerazzurro andare in gol questa sera. Per gli esperti di Vincitu il gol di Zielinski è bancato a 7.80. Gli analisti di Netwin e Netbet quotano a 7.50 la rete del polacco mentre gli analisti di Admiral Bet propongono una quota di 7.25