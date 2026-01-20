fcinter1908 pronostici Inter-Arsenal, pronostico marcatore: il gol può arrivare dagli uomini più attesi

Inter-Arsenal, pronostico marcatore: il gol può arrivare dagli uomini più attesi

La sfida tra Inter e Arsenal, che si terrà qiesta sera a San Siro, promette di essere un incontro avvincente: le quote sul marcatore del match
Questa sera si alzerà il sipario alla Scala del Calcio per gara 6 di League Phase di Champions League dove i nerazzurri ospiteranno la capolista Arsenal.

Con i nerazzurri attualmente al sesto posto e i Gunners in vetta alla classifica, il match assume un peso specifico rilevante anche sul fronte quote marcatori. Gli inglesi, attualmente imbattuti nella competizione, tendono a gestire i match con equilibrio, abbassando il ritmo nelle fasi decisive: questo rende plausibile una gara bloccata e a basso punteggio, dove una singola giocata può fare la differenza. Non a caso, l’unico precedente tra le due squadre si è chiuso sull’1-0 Inter, risultato che rafforza l’idea di una partita decisa da un solo gol.

In quest’ottica, le quote sui marcatori nerazzurri, specialmente su attaccanti o centrocampisti con compiti offensivi, diventano particolarmente interessanti: un 1-0 Inter con marcatore singolo non è solo un’ipotesi romantica, ma una lettura coerente con andamento, contesto e precedenti.

Inter-Arsenal, marcatore Lautaro

COMPARAZIONE QUOTE INTER ARSENAL MARCATORE LAUTARO
3.25
PIÙ INFO
3.10
PIÙ INFO
3.20
PIÙ INFO
3.25
PIÙ INFO
Non segna e si parla di lui, poi riprende a segnare e si dice che scompaia con le grandi squadre. Questa sera per Lautaro Martinez arriva l'occasione più importante, dare una spallata alla critiche e piazzare il colpo partita contro i Gunners - imbattuti nel torneo - primi in classifica. Le quote per il gol del Toro stuzzicano particolarmente. Secondo gli esperti di Netwin e Netbet il gol di Lautaro Martinez questa sera è quotato a 3.25 mentre per gli analisti di Vincitu la rete del capitano dell'Inter è proposta con una quota di 3.20. Gli analisti di Admiral Bet bancano questa possibilità a 3.10

Inter-Arsenal, marcatore Zielinski

COMPARAZIONE QUOTE INTER ARSENAL MARCATORE ZIELINSKI
7.50
PIÙ INFO
7.25
PIÙ INFO
7.80
PIÙ INFO
7.50
PIÙ INFO
Da oggetto misterioso nella passata stagione ad autentico leader in mezzo al campo. Il polacco sta bene e si vede dall'impatto che sta avendo nella stagione nerazzurra. Il ruolo di play sembra adesso ispirarlo e l'Inter potrebbe aver trovato in casa non solo una valida alternativa a Calhanoglu ma un giocatore totalmente rinvigorito, capace di far gol e assist. Vediamo le quote che riguardano il centrocampista nerazzurro andare in gol questa sera. Per gli esperti di Vincitu il gol di Zielinski è bancato a 7.80. Gli analisti di Netwin e Netbet quotano a 7.50 la rete del polacco mentre gli analisti di Admiral Bet propongono una quota di 7.25

Inter-Arsenal, dove vedere la partita in tv

Inter-Arsenal, settima giornata della fase campionato della Champions League 2025/26, si disputerà martedì 20 gennaio alle 21:00 e sarà trasmessa in esclusiva su Sky e NOW e in streaming su Sky Go e NOW TV.

