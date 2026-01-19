Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.

17 gol fatti in 6 partite per l’Arsenal, più di 2 a partita come media, 12 in 6 per l’Inter, 2 esatti a partita. Gli inglesi hanno subito una sola rete fin qui, i nerazzurri 4: la quota del 2-2 è interessante. Si parte da 11.00 su Goldbet, la quota sale a 13.00 su Bet365 e arriva a 14.00 su NetBet e Snai.

DOVE VEDERE INTER-ARSENAL IN TV

Inter-Arsenal, settima giornata della fase campionato della Champions League 2025/26, si disputerà martedì 20 gennaio alle 21:00 e sarà trasmessa in esclusiva su Sky e NOW e in streaming su Sky Go e NOW TV.