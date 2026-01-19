La sfida tra Inter e Arsenal, che si terrà martedì 20 gennaio 2026 a San Siro, promette di essere un incontro avvincente della nuova fase a lega della Champions League.
quote inter
Inter-Arsenal, pronostico risultato esatto in Champions: stuzzica questa quota con clean sheet
Con l'Inter attualmente al sesto posto e l'Arsenal in testa alla classifica, questo match rappresenta un'opportunità cruciale per entrambe le squadre di consolidare le loro posizioni nel torneo. L'Inter cercherà di riscattarsi dopo l'ultima sconfitta contro il Liverpool, mentre l'Arsenal punta a mantenere la sua imbattibilità nella competizione. L'ultimo incontro tra Inter e Arsenal FC si è concluso con una vittoria per 1-0 dell'Inter, segnando il primo confronto tra le due squadre. E proprio questo può essere un risultato probabile per la gara di Champions.
INTER-ARSENAL 1-0
L'ultima volta è terminata 1-0 la sfida ed è un risultato che stuzzica i bookies. Si parte da quota 8.60 su Betsson, la quota sale a 9.00 su Goldbet e Lottomatica. Ma è ancora più alta su Netwin, arriva a 9.50.
INTER-ARSENAL RISULTATO ESATTO 2-2
17 gol fatti in 6 partite per l’Arsenal, più di 2 a partita come media, 12 in 6 per l’Inter, 2 esatti a partita. Gli inglesi hanno subito una sola rete fin qui, i nerazzurri 4: la quota del 2-2 è interessante. Si parte da 11.00 su Goldbet, la quota sale a 13.00 su Bet365 e arriva a 14.00 su NetBet e Snai.
DOVE VEDERE INTER-ARSENAL IN TV—
Inter-Arsenal, settima giornata della fase campionato della Champions League 2025/26, si disputerà martedì 20 gennaio alle 21:00 e sarà trasmessa in esclusiva su Sky e NOW e in streaming su Sky Go e NOW TV.
© RIPRODUZIONE RISERVATA