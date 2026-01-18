Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.

Si preannuncia un match molto equilibrato a San Siro, anche per i bookies. L'1 dell'Inter oscilla tra 2.55 e 2.63 sui principali siti di scommesse: 2.55 su AdmiralBet, la quota sale a 2.60 su Netwin e Netbet e arriva fino a 2.63 su Bet365. La vittoria dell'Arsenal oscilla tra 2.55 e 2.7 invece. Il pareggio tra 3.30 e 3.45.