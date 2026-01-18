La sfida tra Inter e Arsenal, che si terrà martedì 20 gennaio 2026 a San Siro, promette di essere un incontro avvincente della nuova fase a lega della Champions League.
Inter-Arsenal, chi è favorito a San Siro? Ecco il pronostico e l’analisi del match di Champions
Con l'Inter attualmente al sesto posto e l'Arsenal in testa alla classifica, questo match rappresenta un'opportunità cruciale per entrambe le squadre di consolidare le loro posizioni nel torneo. L'Inter cercherà di riscattarsi dopo l'ultima sconfitta contro il Liverpool, mentre l'Arsenal punta a mantenere la sua imbattibilità nella competizione. L'ultimo incontro tra Inter e Arsenal FC si è concluso con una vittoria per 1-0 dell'Inter, segnando il primo confronto tra le due squadre.
INTER-ARSENAL PRONOSTICO 1
Si preannuncia un match molto equilibrato a San Siro, anche per i bookies. L'1 dell'Inter oscilla tra 2.55 e 2.63 sui principali siti di scommesse: 2.55 su AdmiralBet, la quota sale a 2.60 su Netwin e Netbet e arriva fino a 2.63 su Bet365. La vittoria dell'Arsenal oscilla tra 2.55 e 2.7 invece. Il pareggio tra 3.30 e 3.45.
INTER-ARSENAL QUOTA GOL
Match equilibrato a San Siro ma entrambe le squadre hanno dei grandissimi attacchi e segnano con regolarità. Sia Inter che Arsenal a segno parte da 1.68 come quota su NetBet e Bwin, su Betsson è 1.70. Ma arriva addirittura a 2.07 su WilliamHill, una quota che stuzzica.
DOVE VEDERE INTER-ARSENAL IN TV—
Inter-Arsenal, settima giornata della fase campionato della Champions League 2025/26, si disputerà martedì 20 gennaio alle 21:00 e sarà trasmessa in esclusiva su Sky e NOW e in streaming su Sky Go e NOW TV.
