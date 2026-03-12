Riprende il campionato con l'Inter di Chivu che dovrà trovare nuovamente il giusto slancio per tornare a correre in Serie A dopo il brutto stop nel derby. Nerazzurri saldamente al comando della classifica di Serie A ma i punti di vantaggio sulle inseguitrici iniziano a diminuire e lo scivolone contro il Milan ha ridotto il vantaggio a +7 punti. Al Meazza arriverà l'Atalanta di Palladino in cerca di riscatto dopo la batosta europea. L'Inter al momento risulta esser la favorita ma le assenze di Lautaro e Calhanoglu rappresentano scogli non semplici da arginare. Scopriamo insieme le quote del match di sabato.
COMPARAZIONE QUOTE
Pronostico Inter-Atalanta: dopo una caduta si risponde presente. Sulla quota gol invece…
Inter-Atalanta, pronostico Inter vincente
Dopo una caduta l'Inter ha sempre reagito al meglio. L'ultima sconfitta in campionato prima de derby era proprio arrivata contro i rossoneri nel girone d'andata. Da allora 14 vittorie a 1 pareggio per l'undici di Chivu che questa volta si troverà di fronte un'Atalanta annientata dal Bayern Monaco in Champions League in cerca di riscatto. La squadra di Chivu rimane favorita per la vittoria finale ma scopriamo insieme le quote del match. Per gli operatori di Netbet e Stavegas la vittoria dell'Inter sull'Atalanta è quotata a 1.53 mentre gli analisti di Betsson e Snai bancano questa possibilità a 1.55
Inter-Atalanta, pronostico Under 2.5
Quello nerazzurro rimane ancora il miglior attacco del torneo, ma l'assenza di Lautaro Martinez ha fatto crollare la media realizzativa passando da 3 gol a partita di media a 2. Contro l'Atalanta i nerazzurri dovranno aggrapparsi a Thuram che sarà supportato con grande probabilità da Pio Esposito. Queste le quote per Under 2.5 nel match. Per Eurobet e Betflag l'Under 2.5 è quotato 2.00 mentre gli operatori di Netwin e Admiralbet propongono una quota di 2.05 per l'under 2.5-
Inter-Atalanta, dove vedere il match in tv—
Inter-Atalanta, gara valida per la 29ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà sabato 14 marzo alle 15:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.
