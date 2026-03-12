fcinter1908 pronostici Pronostico Inter-Atalanta: dopo una caduta si risponde presente. Sulla quota gol invece…

COMPARAZIONE QUOTE

Pronostico Inter-Atalanta: dopo una caduta si risponde presente. Sulla quota gol invece…

Pronostico Inter-Atalanta: dopo una caduta si risponde presente. Sulla quota gol invece… - immagine 1
L’Inter ospita l’Atalanta in una sfida ad alta intensità che può pesare nella corsa ai vertici della Serie A.
Giovanni Montopoli Direttore 

Riprende il campionato con l'Inter di Chivu che dovrà trovare nuovamente il giusto slancio per tornare a correre in Serie A dopo il brutto stop nel derby. Nerazzurri saldamente al comando della classifica di Serie A ma i punti di vantaggio sulle inseguitrici iniziano a diminuire e lo scivolone contro il Milan ha ridotto il vantaggio a +7 punti. Al Meazza arriverà l'Atalanta di Palladino in cerca di riscatto dopo la batosta europea. L'Inter al momento risulta esser la favorita ma le assenze di Lautaro e Calhanoglu rappresentano scogli non semplici da arginare. Scopriamo insieme le quote del match di sabato.

Inter-Atalanta, pronostico Inter vincente

COMPARAZIONE QUOTE INTER ATALANTA PRONOSTICO VINCENTE INTER
1.53
PIÙ INFO
1.55
PIÙ INFO
1.55
PIÙ INFO
1.53
PIÙ INFO
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.
fino a 3.500€ di Bonus Scommesse
PIÙ INFO
fino a 500€ di bonus sport + 50€ senza deposito sullo sport + 50€ senza deposito sulle slot
PIÙ INFO
fino a 500€ sul deposito + 500€ sul casinò + 24€ extra
PIÙ INFO
fino a 50€ di bonus benvenuto sport col 50% sul primo deposito + 25€ di bonus senza deposito
PIÙ INFO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Dopo una caduta l'Inter ha sempre reagito al meglio. L'ultima sconfitta in campionato prima de derby era proprio arrivata contro i rossoneri nel girone d'andata. Da allora 14 vittorie a 1 pareggio per l'undici di Chivu che questa volta si troverà di fronte un'Atalanta annientata dal Bayern Monaco in Champions League in cerca di riscatto. La squadra di Chivu rimane favorita per la vittoria finale ma scopriamo insieme le quote del match. Per gli operatori di Netbet e Stavegas la vittoria dell'Inter sull'Atalanta è quotata a 1.53 mentre gli analisti di Betsson e Snai bancano questa possibilità a 1.55

Inter-Atalanta, pronostico Under 2.5

COMPARAZIONE QUOTE INTER ATALANTA PRONOSTICO UNDER 2.5
2.00
PIÙ INFO
2.05
PIÙ INFO
2.05
PIÙ INFO
2.00
PIÙ INFO
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.
fino a 5000€ di bonus sport sul primo deposito + 25€ senza deposito + 200 fun flag
PIÙ INFO
fino a 300€ bonus, di cui 250€ senza deposito
PIÙ INFO
fino a 5000€ di Bonus Scommesse sul primo deposito
PIÙ INFO
fino a 1037€ di bonus, di cui 537€ sul 1° deposito
PIÙ INFO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quello nerazzurro rimane ancora il miglior attacco del torneo, ma l'assenza di Lautaro Martinez ha fatto crollare la media realizzativa passando da 3 gol a partita di media a 2. Contro l'Atalanta i nerazzurri dovranno aggrapparsi a Thuram che sarà supportato con grande probabilità da Pio Esposito. Queste le quote per Under 2.5 nel match. Per Eurobet e Betflag l'Under 2.5 è quotato 2.00 mentre gli operatori di Netwin e Admiralbet propongono una quota di 2.05 per l'under 2.5-

Inter-Atalanta, dove vedere il match in tv

—  

Inter-Atalanta, gara valida per la 29ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà sabato 14 marzo alle 15:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.

Leggi anche
Verso Milan-Inter, chi segna? Ecco la sorpresa nerazzurra ma attenzione alla “bestia...
Milan-Inter, ‘vendetta’ nerazzurra nel derby? Ecco il pronostico sul risultato esatto

© RIPRODUZIONE RISERVATA