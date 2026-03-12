Pronostico Inter-Atalanta: dopo una caduta si risponde presente. Sulla quota gol invece…

Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.

Dopo una caduta l'Inter ha sempre reagito al meglio. L'ultima sconfitta in campionato prima de derby era proprio arrivata contro i rossoneri nel girone d'andata. Da allora 14 vittorie a 1 pareggio per l'undici di Chivu che questa volta si troverà di fronte un'Atalanta annientata dal Bayern Monaco in Champions League in cerca di riscatto. La squadra di Chivu rimane favorita per la vittoria finale ma scopriamo insieme le quote del match. Per gli operatori di Netbet e Stavegas la vittoria dell'Inter sull'Atalanta è quotata a 1.53 mentre gli analisti di Betsson e Snai bancano questa possibilità a 1.55