All'andata è finita 1-0 per il Milan e proprio lo 0-1 intriga, ovvero la vittoria dell'Inter con un gol di scarto e nessuna rete subita da Sommer. I nerazzurri hanno subito solo 21 gol, i rossoneri 20: entrambe le squadre hanno grande solidità in fase difensiva. Lo 0-1 parte da quota 7.75 su Bwin, sale poi a 7.8 su Betsson e 8 su BetFlag. La quota è ancora più alta su Netwin, lo 0-1 è dato a 8.5