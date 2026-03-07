Domenica si gioca il derby di Milano: il Milan ospita l'Inter a San Siro, si affrontano la seconda e la prima in classifica. Le due milanesi sono separate da 10 punti. La squadra di Cristian Chivu è reduce dal pari contro il Como in Coppa Italia mentre nella scorsa giornata di campionato era arrivata la vittoria casalinga contro il Genoa per 2-0; quella di Massimiliano Allegri ha vinto con lo stesso risultato in trasferta con la Cremonese. Negli ultimi 6 derby, l’Inter non ha mai ottenuto la vittoria contro il Milan. L’ultima risale al 22 aprile 2024, col punteggio di 2-1. Il derby di andata è terminato 1-0 per i rossoneri. Ecco il risultato esatto che intriga per la stracittadina.
quote inter
Milan-Inter, ‘vendetta’ nerazzurra nel derby? Ecco il pronostico sul risultato esatto
Milan-Inter, risultato esatto 0-1
All'andata è finita 1-0 per il Milan e proprio lo 0-1 intriga, ovvero la vittoria dell'Inter con un gol di scarto e nessuna rete subita da Sommer. I nerazzurri hanno subito solo 21 gol, i rossoneri 20: entrambe le squadre hanno grande solidità in fase difensiva. Lo 0-1 parte da quota 7.75 su Bwin, sale poi a 7.8 su Betsson e 8 su BetFlag. La quota è ancora più alta su Netwin, lo 0-1 è dato a 8.5
Milan-Inter, risultato esatto 1-2
Il 22 aprile 2024 è la data dell'ultimo derby vinto dall'Inter, poi ne ha vinti 4 il Milan e ci sono stati anche 2 pareggi. E proprio l'1-2 è l'altro risultato esatto che intriga per il match di San Siro: è dato a 9.00 su WilliamHill, la quota sale a 9.5 su Bet365. Ancora più alta però su Netbet e Netwin: si arriva a quota 9.75.
Dove vedere Milan-Inter in tv—
Milan-Inter, la stracittadina milanese, valida per la 28ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 8 marzo alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.
© RIPRODUZIONE RISERVATA