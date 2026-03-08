L'attesa è finita. Questa sera si alzerà il sipario alla Scala del calcio per un derby che mette in palio punti importantissimi per chiudere o riaprire la lotta scudetto. Nerazzurri che dovranno scrollarsi di dosso i quasi due anni di astinenza di vittorie nella stracittadina e dovranno farlo senza il suo uomo migliore: Lautaro Martinez. Con il capitano fermo ai box tocca a Marcus Thuram suonare la carica insieme al giovanissimo Pio Esposito. Salvo sorprese sarà questo il tandem offensivo che dovrà tenere in apprensione la retroguardia rossonera. Inter che corre e Milan che insegue, ma chi potrebbe risolvere il match? Scopriamo le quote per i possibili marcatori dell'incontro.
quote inter
Verso Milan-Inter, chi segna? Ecco la sorpresa nerazzurra ma attenzione alla “bestia nera”
Milan-Inter, pronostico marcatore: Bastoni
Nei derby spesso decidono gli episodi, e uno dei possibili protagonisti a sorpresa potrebbe essere il tanto contestato Alessandro Bastoni. Il difensore nerazzurro è spesso protagonista nelle situazioni offensive e, con un Milan che concede qualcosa sulle palle inattive, la sua fisicità e tempismo negli inserimenti potrebbero trasformarlo in un’arma inattesa per sbloccare la partita. Il gol di Bastoni è quotato a 14.00 da Netwin e Vincitu mentre gli operatori di Eurobet bancano questa possibilità a 12.50. Gli esperti di Admiral Bet propongono una quota di 12.50.
Milan-Inter, pronostico marcatore: Pulisc
Sicuramente uno degli uomini più temibili dei rossoneri e spesso protagonista nei derby è Christian Pulisic. L'ex Chelsea è uno dei giocatori più imprevedibili dell’attacco rossonero e contro l'Inter è stato spesso decisivo. In una gara che può aprirsi negli spazi, la sua rapidità e la capacità di colpire con entrambi i piedi lo rendono uno dei candidati più credibili per trovare la via del gol. La rete di Pulisic è quotata a 3.50 da Netbet e Netwin. Gli esperti di Vincitu propongono una quota di 3.30 mentre gli operatori di Eurobet bancano questa possibilità a 3.10.
Dove vedere Milan-Inter in tv—
Milan-Inter, la stracittadina milanese, valida per la 28ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 8 marzo alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.
© RIPRODUZIONE RISERVATA