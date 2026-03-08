Sicuramente uno degli uomini più temibili dei rossoneri e spesso protagonista nei derby è Christian Pulisic. L'ex Chelsea è uno dei giocatori più imprevedibili dell’attacco rossonero e contro l'Inter è stato spesso decisivo. In una gara che può aprirsi negli spazi, la sua rapidità e la capacità di colpire con entrambi i piedi lo rendono uno dei candidati più credibili per trovare la via del gol. La rete di Pulisic è quotata a 3.50 da Netbet e Netwin. Gli esperti di Vincitu propongono una quota di 3.30 mentre gli operatori di Eurobet bancano questa possibilità a 3.10.