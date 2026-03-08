fcinter1908 pronostici Verso Milan-Inter, chi segna? Ecco la sorpresa nerazzurra ma attenzione alla “bestia nera”

quote inter

Verso Milan-Inter, chi segna? Ecco la sorpresa nerazzurra ma attenzione alla “bestia nera”

Verso Milan-Inter, chi segna? Ecco la sorpresa nerazzurra ma attenzione alla “bestia nera” - immagine 1
il giorno del derby è arrivato. Questa sera allo stadio Meazza andrà in scena la stracittadina milanese. Calcio d'inizio ore 20.45
Giovanni Montopoli Direttore 

L'attesa è finita. Questa sera si alzerà il sipario alla Scala del calcio per un derby che mette in palio punti importantissimi per chiudere o riaprire la lotta scudetto. Nerazzurri che dovranno scrollarsi di dosso i quasi due anni di astinenza di vittorie nella stracittadina e dovranno farlo senza il suo uomo migliore: Lautaro Martinez. Con il capitano fermo ai box tocca a Marcus Thuram suonare la carica insieme al giovanissimo Pio Esposito. Salvo sorprese sarà questo il tandem offensivo che dovrà tenere in apprensione la retroguardia rossonera. Inter che corre e Milan che insegue, ma chi potrebbe risolvere il match? Scopriamo le quote per i possibili marcatori dell'incontro.

Milan-Inter, pronostico marcatore: Bastoni

COMPARAZIONE QUOTE MILAN INTER PRONOSTICO MARCATORE BASTONI
14.00
PIÙ INFO
12.00
PIÙ INFO
14.00
PIÙ INFO
12.50
PIÙ INFO
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.
fino a 300€ bonus, di cui 250€ senza deposito
PIÙ INFO
fino a 5000€ di Bonus Scommesse sul primo deposito
PIÙ INFO
50% del primo deposito fino a 15€
PIÙ INFO
fino a 1037€ di bonus, di cui 537€ sul 1° deposito
PIÙ INFO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Nei derby spesso decidono gli episodi, e uno dei possibili protagonisti a sorpresa potrebbe essere il tanto contestato Alessandro Bastoni. Il difensore nerazzurro è spesso protagonista nelle situazioni offensive e, con un Milan che concede qualcosa sulle palle inattive, la sua fisicità e tempismo negli inserimenti potrebbero trasformarlo in un’arma inattesa per sbloccare la partita. Il gol di Bastoni è quotato a 14.00 da Netwin e Vincitu mentre gli operatori di Eurobet bancano questa possibilità a 12.50. Gli esperti di Admiral Bet propongono una quota di 12.50.

Milan-Inter, pronostico marcatore: Pulisc

COMPARAZIONE QUOTE MILAN INTER PRONOSTICO MARCATORE PULISIC
3.50
PIÙ INFO
3.30
PIÙ INFO
3.10
PIÙ INFO
3.50
PIÙ INFO
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.
fino a 300€ bonus, di cui 250€ senza deposito
PIÙ INFO
50% del primo deposito fino a 15€
PIÙ INFO
fino a 1037€ di bonus, di cui 537€ sul 1° deposito
PIÙ INFO
fino a 50€ di bonus benvenuto sport col 50% sul primo deposito + 25€ di bonus senza deposito
PIÙ INFO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Sicuramente uno degli uomini più temibili dei rossoneri e spesso protagonista nei derby è Christian Pulisic. L'ex Chelsea è uno dei giocatori più imprevedibili dell’attacco rossonero e contro l'Inter è stato spesso decisivo. In una gara che può aprirsi negli spazi, la sua rapidità e la capacità di colpire con entrambi i piedi lo rendono uno dei candidati più credibili per trovare la via del gol. La rete di Pulisic è quotata a 3.50 da Netbet e Netwin. Gli esperti di Vincitu propongono una quota di 3.30 mentre gli operatori di Eurobet bancano questa possibilità a 3.10.

Dove vedere Milan-Inter in tv

—  

Milan-Inter, la stracittadina milanese, valida per la 28ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 8 marzo alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.

Leggi anche
Milan-Inter, ‘vendetta’ nerazzurra nel derby? Ecco il pronostico sul risultato esatto
Pronostico Milan-Inter: bookmaker tutti concordi, ecco chi è favorito nel derby

© RIPRODUZIONE RISERVATA