Contro il Bodo questa sera i nerazzurri avranno bisogno della carica del Meazza per cercare di ribaltare il risultato maturato nella gara d'andata. Non solo il pubblico dovrà trascinare i ragazzi di Chivu ma servirà la gara giusta dei giocatori più attesi. L'Inter ha sul piatto la possibilità di compiere una vera e propria impresa, davanti al suo pubblico, e riscaldare una notte di febbraio trasformandola in un dolce ricordo. L'Impresa non è di poco conto, il Bodo ha già dimostrato di esser un cliente ostico, lo sanno quelli dell'Atletico Madrid e anche il Borussia Dortmund. Chivu tiene alta la concentrazione, i tifosi nerazzurri faranno il resto.
COMPARAZIONE QUOTE
Inter-Bodo, pronostico marcatore: ecco chi sono gli uomini più attesi
Inter-Bodo, pronostico marcatore Thuram
Sarà il francese a guidare l'attacco nerazzurro orfano di Lautaro Martinez. L'Inter si aggrappa al suo uomo di punta per scardinare la retroguardia novergese e il francese questa volta deve rispondere presente. Le aspettative sono alte, serve l'inversione di rotta per il numero 9 nerazzurro. Quanto è quotato il gol di Thuram? Scopriamo le quote. Per gli esperti di Betsson il gol di Thuram è quotato a 1.82. Gli operatori di Snai e Bet365 bancano la rete del francese a 1.80 mentre di analisti di Eurobet propongono una quota i 1.60.
Inter-Bodo, pronostico marcatore Dimarco
Per una grande impresa c'è bisogno che gli uomini chiave rispondano presente. Quella in corso è una stagione - fino a questo momento - superlativa per l'esterno nerazzurro. Numeri da capogiro per Dimarco che cercherà anche la zampata nella competizione più prestigiosa. Queste le quote per il suo gol contro il Bodo. Per gli esperti di William Hill e Betsson la rete di Dimarco contro il Bodo è quotata a 4.60. Snai propone una quota di 3.90 per la rete di Dimarco mentre Bet365 banca il gol di Federico Dimarco a 3.40.
Inter-Bodo, dove vedere la gara in tv—
InterBodø/Glimt, ritorno dei playoff della Champions League 2025/26, si disputerà martedì 24 febbraio alle 21:00 a San Siro e sarà trasmessa in esclusiva su Sky e NOW e in streaming su Sky Go e NOW TV.
© RIPRODUZIONE RISERVATA