Contro il Bodo questa sera i nerazzurri avranno bisogno della carica del Meazza per cercare di ribaltare il risultato maturato nella gara d'andata. Non solo il pubblico dovrà trascinare i ragazzi di Chivu ma servirà la gara giusta dei giocatori più attesi. L'Inter ha sul piatto la possibilità di compiere una vera e propria impresa, davanti al suo pubblico, e riscaldare una notte di febbraio trasformandola in un dolce ricordo. L'Impresa non è di poco conto, il Bodo ha già dimostrato di esser un cliente ostico, lo sanno quelli dell'Atletico Madrid e anche il Borussia Dortmund. Chivu tiene alta la concentrazione, i tifosi nerazzurri faranno il resto.