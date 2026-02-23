Tutto o niente. Domani sera al Meazza arriva il Bodo Glimt per la sfida di ritorno dei playoff di Champions League. Norvegesi che puntano lo scalpo pesante per accedere alla fase finale della principale competizione europea. Per l'Inter sarà una notte da dentro fuori, dove le motivazioni dei calciatori in campo si fonderanno con la carica del Meazza che - quando vuole - sa essere determinante. Serve l'impresa, serve la gara perfetta, serve la miglior versione dell'Inter. Mister Chivu non vuol lasciare nulla sul piatto per questo punterà sugli uomini migliori a disposizione. Quale sarà il risultato del match? Scopriamo insieme le quote per le combinazioni più accreditate.
quote inter
Inter-Bodo Glimt, pronostico risultato finale: ecco quanto è data l’impresa nerazzurra
Inter-Bodo, risultato finale 4-0
Il risultato che poterebbe i nerazzurri direttamente agli ottavi. L'Inter dovrà essere un rullo compressore per avere la meglio su una formazione capace di far punti a Madrid con l'Atletico e in Germania con il Borussia. Impresa impossibile? Impresa da Inter. Queste le quote per il poker nerazzurro. Per gli esperti di Betsson il 4 a 0 è quotato a 12.00 mentre gli operatori di Netbet, Netwin e Admiral Bet bancano il passaggio del turno dei nerazzurri con il 4 a 0 a 13.00.
Inter-Bodo, risultato finale 2-1
Vittoria con beffa. Nella gara d'andata il passivo è stato fin troppo crudele con la squadra di Chivu ma i norvegesi hanno dimostrato di saper chiudere bene gli spazi e sfruttare al meglio le ripartenze. Servirà attenzione e lucidità ma la squadra di Chivu dovrà osare, ecco perchè la possiblità che subisca un gol c'è e non la possiamo escludere, cosi come quella che alla fine non passi il turno. Queste le quote per il 2 a 1 in favore dei nerazzurri. Per gli esperti di Bet365 il 2 a 1 in favore dei nerazzurri è quotato a 10.00. Lottomatica e Planetwin bancano questo risultato a 9.50 mentre gli operatori di Stavegas propongono una quota di 9.75 per il 2 a 1 in favore dei nerazzurri.
Inter-Bodo, dove vedere la gara in tv—
InterBodø/Glimt, ritorno dei playoff della Champions League 2025/26, si disputerà martedì 24 febbraio alle 21:00 a San Siro e sarà trasmessa in esclusiva su Sky e NOW e in streaming su Sky Go e NOW TV.
© RIPRODUZIONE RISERVATA