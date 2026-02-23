Inter-Bodo Glimt, pronostico risultato finale: ecco quanto è data l’impresa nerazzurra

Vittoria con beffa. Nella gara d'andata il passivo è stato fin troppo crudele con la squadra di Chivu ma i norvegesi hanno dimostrato di saper chiudere bene gli spazi e sfruttare al meglio le ripartenze. Servirà attenzione e lucidità ma la squadra di Chivu dovrà osare, ecco perchè la possiblità che subisca un gol c'è e non la possiamo escludere, cosi come quella che alla fine non passi il turno. Queste le quote per il 2 a 1 in favore dei nerazzurri. Per gli esperti di Bet365 il 2 a 1 in favore dei nerazzurri è quotato a 10.00. Lottomatica e Planetwin bancano questo risultato a 9.50 mentre gli operatori di Stavegas propongono una quota di 9.75 per il 2 a 1 in favore dei nerazzurri.