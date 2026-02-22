Continua il mese di fuoco per i nerazzurri che dopo la buona vittoria arrivata contro il Lecce dovrà rimboccarsi le maniche per ribaltare il 3 a 1 della gara d'andata contro il Bodo e accedere agli ottavi di Champions League. Mister Chivu non potrà contare sull'apporto di Lautaro Martinez che dovrà star fermo per un mese, toccherà quindi a Thuram suonare la carica in attacco e cucirsi i gradi di bomber sul petto. Quella di martedi sera non sarà affatto una gara semplice nonostante il divario tecnico tra le due squadre. I norvegesi hanno dimostrato di saper impensierire club di livello internazionale. Scopriamo chi è la favorita per la gara del Meazza.
quote inter
Inter-Bodø/Glimt, il pronostico del ritorno: nerazzurri favoriti, ma attenzione a un risultato
Inter-Bodo, pronostico 1
Davanti al proprio pubblico e con il suo supporto l'Inter potrà contare su due fattori importantissimi per ribaltare il risultato dell'andata. Servirà la miglior versione dei nerazzurri se l'undici di Chivu vorrà sperare di andare agli ottavi di finale di Champions. Impresa non semplice ma nemmeno impossibile. Queste le quote per la vittoria dei nerazzurri. La vittoria dell'Inter è quotata a 1.25 dagli esperti di Betsson, gli operatori di Betflag e Eurobet propongono una quota di 1.23 mentre gli analisti di Vincitu bancano questa possbilità a 1,24.
Inter-Bodo, pronostico X
La squadra norvegese è a un passo dalla storia. Al Meazza servirà grande attenzione e concentrazione per tenere a bada la voglia di riscatto dell'Inter. Nerazzurri che dal canto loro dovranno esser accorti senza esporsi troppo alle ripartenze del Bodo risultate fatali nella gara d'andata. Scopriamo le quote per il segno X in schedina. Per gli operatori di Vincitu e Betflag il pareggio è quotato a 7.00 mentre gli operatori di Eurobet propongono una quota di 6.80. Gli analisti di Betsson bancano il pareggio tra Inter e Bodo a 6.90.
Inter-Bodo, dove vedere la sfida in tv—
InterBodø/Glimt, ritorno dei playoff della Champions League 2025/26, si disputerà martedì 24 febbraio alle 21:00 a San Siro e sarà trasmessa in esclusiva su Sky e NOW e in streaming su Sky Go e NOW TV.
