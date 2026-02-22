Inter-Bodø/Glimt, il pronostico del ritorno: nerazzurri favoriti, ma attenzione a un risultato

Continua il mese di fuoco per i nerazzurri che dopo la buona vittoria arrivata contro il Lecce dovrà rimboccarsi le maniche per ribaltare il 3 a 1 della gara d'andata contro il Bodo e accedere agli ottavi di Champions League. Mister Chivu non potrà contare sull'apporto di Lautaro Martinez che dovrà star fermo per un mese, toccherà quindi a Thuram suonare la carica in attacco e cucirsi i gradi di bomber sul petto. Quella di martedi sera non sarà affatto una gara semplice nonostante il divario tecnico tra le due squadre. I norvegesi hanno dimostrato di saper impensierire club di livello internazionale. Scopriamo chi è la favorita per la gara del Meazza.