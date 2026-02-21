Lecce-Inter, chi segna? Quote marcatori e pronostico della sfida

Dopo l'amarezza di Champions per i nerazzurri è tempo di tornare in campo e questo pomeriggio la squadra di Chivu sarà ospite al via Del Mare dove affronterà il Lecce reduce da due vittorie consecutive. C’è poco da girarci intorno, quando si parla di marcatori in una sfida come quella di oggi tra Lecce e Inter, il valore sta tutto nel capire dove si concentreranno volume di gioco e responsabilità offensive e - nel campionato di Serie A - l’Inter ha dimostrato di saper schiacciare gli avversari soprattutto contro squadre che concedono campo tra le linee. Assente per infortunio il capocannoniere del torneo. Lautaro Martinez dovrà stare lontano dai campo per un mese, tocca dunque a Thuram recitare il ruolo di leader offensivo della squadra nerazzurra. Scopriamo insieme le quote relative ai possibili marcatori del match.