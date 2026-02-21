fcinter1908 pronostici Lecce-Inter, chi segna? Quote marcatori e pronostico della sfida

quote inter

Lecce-Inter, chi segna? Quote marcatori e pronostico della sfida

Lecce-Inter, chi segna? Quote marcatori e pronostico della sfida - immagine 1
Dopo l’ultimo turno di campionato, riflettori puntati su Lecce-Inter: analizziamo le quote sui marcatori, le possibili scelte di formazione e i giocatori più caldi del momento
Giovanni Montopoli Direttore 

Dopo l'amarezza di Champions per i nerazzurri è tempo di tornare in campo e questo pomeriggio la squadra di Chivu sarà ospite al via Del Mare dove affronterà il Lecce reduce da due vittorie consecutive. C’è poco da girarci intorno, quando si parla di marcatori in una sfida come quella di oggi tra Lecce e Inter, il valore sta tutto nel capire dove si concentreranno volume di gioco e responsabilità offensive e - nel campionato di Serie A - l’Inter ha dimostrato di saper schiacciare gli avversari soprattutto contro squadre che concedono campo tra le linee. Assente per infortunio il capocannoniere del torneo. Lautaro Martinez dovrà stare lontano dai campo per un mese, tocca dunque a Thuram recitare il ruolo di leader offensivo della squadra nerazzurra. Scopriamo insieme le quote relative ai possibili marcatori del match.

Lecce-Inter, marcatore Thuram

COMPARAZIONE QUOTE LECCE INTER MARCATORE THURAM
2.50
PIÙ INFO
2.50
PIÙ INFO
2.52
PIÙ INFO
2.50
PIÙ INFO
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.
fino a 100€ di bonus benvenuto sul primo deposito + 5€ alla verifica dei documenti
PIÙ INFO
fino a 300€ bonus, di cui 250€ senza deposito
PIÙ INFO
50% del primo deposito fino a 15€
PIÙ INFO
fino a 50€ di bonus benvenuto sport col 50% sul primo deposito + 25€ di bonus senza deposito
PIÙ INFO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Lecce–Inter non è solo una questione di superiorità tecnica, ma di spazi da attaccare. E se la partita dovesse prendere la piega prevedibile – Inter dominante, Lecce basso e linee strette – il profilo ideale per incidere è quello di Thuram. Queste le quote per il gol del francese. Per gli esperti di Vincitu la rete di Thuram è quotata a 2.52 mentre gli analisti di Netbet, Netwin e William Hill bancano questa possibilità a 2.50.

Lecce-Inter, marcatore Bisseck

COMPARAZIONE QUOTE LECCE INTER MARCATORE BISSECK
9.40
PIÙ INFO
10.00
PIÙ INFO
9.50
PIÙ INFO
10.00
PIÙ INFO
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.
fino a 100€ di bonus benvenuto sul primo deposito + 5€ alla verifica dei documenti
PIÙ INFO
fino a 300€ bonus, di cui 250€ senza deposito
PIÙ INFO
50% del primo deposito fino a 15€
PIÙ INFO
fino a 50€ di bonus benvenuto sport col 50% sul primo deposito + 25€ di bonus senza deposito
PIÙ INFO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Qui entriamo nel territorio delle quote pesanti. Bisseck non è un nome da primo pensiero sul mercato marcatori, ma in partite dove l’Inter produce molti calci piazzati, il discorso cambia. Il tedesco ha già colpito due volte in stagione e non disdegna inserimenti e affondi durante il match. Queste le quote per il gol del difensore nerazzurro. PEr gli esperti di Netbet e Netwin la rete di Bisseck è quotata a 10.00 mentre gli analisti di Vincitù propongono una quota di 9.50. Per gli analisti di William Hill la rete di Bisseck contro il Lecce è quotata a 9.40.

Lecce-Inter, dove vederla in tv

—  

Lecce-Inter, sfida valida per la 26ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà sabato 21 febbraio alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app.

Leggi anche
Inter, rimonta con il Bodo/Glimt possibile: i bookmakers ci credono, le quote
Lecce-Inter, pronostico risultato esatto: voglia di riscatto nerazzurra, la quota che stuzzica

© RIPRODUZIONE RISERVATA