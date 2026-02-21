Dopo l'amarezza di Champions per i nerazzurri è tempo di tornare in campo e questo pomeriggio la squadra di Chivu sarà ospite al via Del Mare dove affronterà il Lecce reduce da due vittorie consecutive. C’è poco da girarci intorno, quando si parla di marcatori in una sfida come quella di oggi tra Lecce e Inter, il valore sta tutto nel capire dove si concentreranno volume di gioco e responsabilità offensive e - nel campionato di Serie A - l’Inter ha dimostrato di saper schiacciare gli avversari soprattutto contro squadre che concedono campo tra le linee. Assente per infortunio il capocannoniere del torneo. Lautaro Martinez dovrà stare lontano dai campo per un mese, tocca dunque a Thuram recitare il ruolo di leader offensivo della squadra nerazzurra. Scopriamo insieme le quote relative ai possibili marcatori del match.
Lecce-Inter, chi segna? Quote marcatori e pronostico della sfida
Lecce-Inter, marcatore Thuram
Lecce–Inter non è solo una questione di superiorità tecnica, ma di spazi da attaccare. E se la partita dovesse prendere la piega prevedibile – Inter dominante, Lecce basso e linee strette – il profilo ideale per incidere è quello di Thuram. Queste le quote per il gol del francese. Per gli esperti di Vincitu la rete di Thuram è quotata a 2.52 mentre gli analisti di Netbet, Netwin e William Hill bancano questa possibilità a 2.50.
Lecce-Inter, marcatore Bisseck
Qui entriamo nel territorio delle quote pesanti. Bisseck non è un nome da primo pensiero sul mercato marcatori, ma in partite dove l’Inter produce molti calci piazzati, il discorso cambia. Il tedesco ha già colpito due volte in stagione e non disdegna inserimenti e affondi durante il match. Queste le quote per il gol del difensore nerazzurro. PEr gli esperti di Netbet e Netwin la rete di Bisseck è quotata a 10.00 mentre gli analisti di Vincitù propongono una quota di 9.50. Per gli analisti di William Hill la rete di Bisseck contro il Lecce è quotata a 9.40.
Lecce-Inter, dove vederla in tv—
Lecce-Inter, sfida valida per la 26ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà sabato 21 febbraio alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app.
