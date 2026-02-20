L'Inter ha ancora chance di ribaltare la sconfitta per 3-1 rimediata in Norvegia contro il Bodo/Glimt e passare il turno in Champions League: è quanto sostengono i principali bookmakers, che credono nelle possibilità dei nerazzurri.
pronostici
Inter, rimonta con il Bodo/Glimt possibile: i bookmakers ci credono, le quote
Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Il gol di Pio Esposito lascia aperta ancora la strada della qualificazione per l'Inter, che vincendo con due gol di vantaggio conquisterebbe i tempi supplementari e gli eventuali rigori. Nel caso il divario diventasse più largo, di tre o quattro reti, i nerazzurri entrerebbero negli ottavi realizzando l'impresa fallita di poco dalla Lazio in Europa League. Dopo aver perso 2-0 in casa del Bodo, i biancocelesti erano sul 3-0 quando incassarono il gol norvegese ai supplementari. I succesivi rigori decretarono l'eliminazione della Lazio.
L'obiettivo di Chivu, ovviamente, è quello di realizzare un ribaltone nel giro dei novanta minuti regolamentari nonostante la probabile assenza di Lautaro. Attenzione massima a non far segnare i rivali e tempestività in area avversaria: le regole per andare avanti sono queste. E per i bookie dei principali siti di scommesse l'Inter è ancora favorita: il suo passaggio vale quota 1,82 su Vincitu e Starcasinò e 1,77 su Netbet. Quello del Bodo, invece, è attestato a 2,00 su Vincitu e Starcasinò e a 1'94 su Netbet".
