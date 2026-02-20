L'obiettivo di Chivu, ovviamente, è quello di realizzare un ribaltone nel giro dei novanta minuti regolamentari nonostante la probabile assenza di Lautaro. Attenzione massima a non far segnare i rivali e tempestività in area avversaria: le regole per andare avanti sono queste. E per i bookie dei principali siti di scommesse l'Inter è ancora favorita: il suo passaggio vale quota 1,82 su Vincitu e Starcasinò e 1,77 su Netbet. Quello del Bodo, invece, è attestato a 2,00 su Vincitu e Starcasinò e a 1'94 su Netbet".