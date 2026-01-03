fcinter1908 pronostici Inter-Bologna, pronostico risultato esatto: stuzzica la vittoria larga dei nerazzurri

COMPARAZIONE QUOTE

Il prossimo impegno dei nerazzurri è già alle porte: domenica sera al Meazza arriva il Bologna di Italiano per il posticipo di giornata
Giovanni Montopoli Direttore 

Non c'è tregua per l'Inter di Cristian Chivu. I nerazzurri, passate le feste, tornano nuovamente in campo per un'altra sfida di rilievo. Al Meazza arriva il Bologna di Vincenzo Italiano, affrontata due settimane fa nella semifinale di Supercoppa a Riyad. L'Inter questa volta dovrà far tornare i conti per mantenere il primato in classifica, nessun calcolo, il gruppo di testa è compatto, nessuna distrazione è ammessa. La squadra di Chivu viaggia con i favori del pronostico ma il Bologna negli ultimi anni ha inflitto non pochi dispiaceri ai nerazzurri. Scopriamo insieme le quote per il risultato esatto del match del Meazza.

Inter-Bologna, risultato esatto 4-0

COMPARAZIONE QUOTE INTER BOLOGNA RISULTATO ESATTO 4 0
L'Inter riceve al Meazza una delle squadra più in forma dell'ultimo periodo. Dopo esser stati eliminati in Supercoppa per la squadra di Chivu la rivincita è servita sul piatto d'argento. Come nella sfida contro il Como a Milano arriva un Bologna con il vento in poppa che alla Scala del Calcio è riuscita non poche volte a portare a casa il bottino pieno, molto però dipenderà dall'approccio della squadra di Chivu che, come contro il Como, vorrà far valere in maniera netta il fattore casalingo. Allora diamo uno sguardo ad un possibile 4 a 0 in favore dei nerazzurri nella sfida di domenica. Per gli operatori di Snai e Netwin questa possibilità è quotata a 18.00 mentee gli operatori di Betflag bancano questo risultato 17.00. GLi esperti di Admiral Bet propongono una quota di 18.25.

Inter-Bologna, risultato 2-2

COMPARAZIONE QUOTE INTER BOLOGNA RISULTATO ESATTO 2 A 2
Il primo pareggio stagionale (il secondo, considerato il mondiale per club) è arrivato proprio contro la formazione di Vincenzo Italiano in Supercoppa. Un pareggio che però fu preludio per la lotteria dei calci di rigore che decretò il passaggio del turno del Bologna. Il pareggio in campionato manca ai nerazzurri dall'infausta gara interna contro la Lazio nella passata stagione dove di fatto vennero ammainati i sogni di tricolore per l'allora squadra di Simone Inzaghi. Vediamo allora le quote per un possibile pareggio per 2 a 2 tra le due squadre. Gli esperti di Snai bancano questa possibilità a 20.00, gli analisti di Admiral Bet propongono una quota di 21.50 mentre gli analisti di Netwin indicano una quota pari a 23.00. Per i bookie di Betflag il 2 a 2 è quotato a 16.00

Inter-Bologna, dove vederla in tv

Inter-Bolognasfidavalida per la 18ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 4 gennaio 2026 alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.

