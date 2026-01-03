Inter-Bologna, pronostico risultato esatto: stuzzica la vittoria larga dei nerazzurri

Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.

L'Inter riceve al Meazza una delle squadra più in forma dell'ultimo periodo. Dopo esser stati eliminati in Supercoppa per la squadra di Chivu la rivincita è servita sul piatto d'argento. Come nella sfida contro il Como a Milano arriva un Bologna con il vento in poppa che alla Scala del Calcio è riuscita non poche volte a portare a casa il bottino pieno, molto però dipenderà dall'approccio della squadra di Chivu che, come contro il Como, vorrà far valere in maniera netta il fattore casalingo. Allora diamo uno sguardo ad un possibile 4 a 0 in favore dei nerazzurri nella sfida di domenica. Per gli operatori di Snai e Netwin questa possibilità è quotata a 18.00 mentee gli operatori di Betflag bancano questo risultato 17.00. GLi esperti di Admiral Bet propongono una quota di 18.25.