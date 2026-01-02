Ciro Ferrara e il Profeta Hernanes hanno fatto i loro pronostici sul 2026: entrambi votano Lautaro capocannoniere

Negli studi di Dazn il focus è già proiettato sul 2026 e c'è tanta curiosità su come proseguirà e poi terminerà la stagione. Ciro Ferrara e il profeta Hernanes hanno fatto i loro pronostici sul 2026.