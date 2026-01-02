Negli studi di Dazn il focus è già proiettato sul 2026 e c'è tanta curiosità su come proseguirà e poi terminerà la stagione. Ciro Ferrara e il profeta Hernanes hanno fatto i loro pronostici sul 2026.
Ferrara: “Scudetto all’Inter, Lautaro capocannoniere”. Hernanes risponde così
Ciro Ferrara e il Profeta Hernanes hanno fatto i loro pronostici sul 2026: entrambi votano Lautaro capocannoniere
"Chi vince il campionato?", domandano in studio. Ferrara non ha dubbi: "L'Inter". Qualche dubbio invece ce l'ha Hernanes che opta per una doppia opzione: "Lo scudetto andrà a Milano", aprendo anche al Milan.
Sul capocannoniere, invece, i due ex calciatori non hanno dubbi: "Lautaro". Chi va in Champions? Entrambi concordano sull'escludere la Roma, con Napoli, Inter, Juve e Milan tra le prime 4. Chi retrocede? "Fiorentina, Pisa e Verona", dice Ferrara. "Verona, Lecce e Pisa", risponde Hernanes.
Nuove proposte e chi spacca la Serie A? Ferrara risponde così: "Come nuove proposte dico Palestra, mi aspetto Lukaku". Hernanes invece replica così: "Come big dico Pulisic, come sorpresa Kılıçsoy"
