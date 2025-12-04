Pronostico Inter-Como: punti europei in palio al Meazza, ma chi è il favorito?

Dopo la scorpacciata in Coppa Italia per i nerazzurri di Cristian Chivu non c'è tempo per tirare il fiato. Sabato pomeriggio al Meazza arriva il Como di Fabregas per una sfida che mette in palio punti preziosi e nasconde - forse - un pizzico di curiosità per quello che sarebbe potuto essere e non è stato. Il tecnico nerazzurro dovrà dosare al meglio le forze per quello che è un vero e proprio tour de force che attende i suoi ragazzi e che vedrà l'Inter impegnata prima in campionato, contro il Como e poi di scena in Champions League contro il Liverpool. Scopriamo insieme le quote relative al match di campionato di sabato.