Dopo la scorpacciata in Coppa Italia per i nerazzurri di Cristian Chivu non c'è tempo per tirare il fiato. Sabato pomeriggio al Meazza arriva il Como di Fabregas per una sfida che mette in palio punti preziosi e nasconde - forse - un pizzico di curiosità per quello che sarebbe potuto essere e non è stato. Il tecnico nerazzurro dovrà dosare al meglio le forze per quello che è un vero e proprio tour de force che attende i suoi ragazzi e che vedrà l'Inter impegnata prima in campionato, contro il Como e poi di scena in Champions League contro il Liverpool. Scopriamo insieme le quote relative al match di campionato di sabato.
COMPARAZIONE QUOTE
Pronostico Inter-Como: punti europei in palio al Meazza, ma chi è il favorito?
Inter-Como, pronostico 1
Sarà un sfida nella sfida quella tra Inter e Como. Sfida tra le due squadre ma anche tra i due tecnici che in estate hanno vissuto una sliding door importate. Il tecnico del Como, sondato dalla società nerazzurra, è rimasto sulle rive del fiume mentre Chivu si è accomodato sulla panchina nerazzurra. Una sfida che mette in palio punti importanti, punti da Champions. Queste le quote delle principali agenzie di scommesse per il match. Gli operatori di Admiral Bet propongono una quota di 1.52 per la vittoria dei nerazzurri mentre gli esperti di Betflag e Bet365 bancano questa possibilità a 1.50. Per i bookie di William Hill la vittoria dell'Inter è quotata a 1.52
Inter-Como, pronostico UNDER 2.5
Miglior attacco contro miglior difesa. Questi i numeri delle due squadra. I nerazzurri confermano il buono stato di forma realizzativo con 28 reti messe a segno in campionato mentre il Como di Fabregas subisce pochissimo. Insieme alla Roma infatti è la miglior difesa del campionato con soli 7 gol subiti nelle prime 13 giornate di campionato. Un banco di prova importante per l'attacco nerazzurro che contro la Roma è già stato capace di incidere. Scopriamo le quote relative all'UNDER 2.5. Per gli analisti di William Hill l'under 2.5 nella sfida tra Inter e Como è bancato a 2.01 mentre gli esperti di Bet365, Admiral Bet e Betflag bancano questa possibilità a 2.00.
Inter-Como, dove vederla in TV—
Come il resto della Serie A, DAZN trasmette in diretta tv e streaming anche Inter-Como. Disponibile tramite sito e app ufficiale dell'emittente, la partita di San Siro si può guardare tramite smart tv, tablet, smartphone, pc e console per videogiochi. Chi ha attivato Zona DAZN su Sky, inoltre, può vedere la partita tra Como e Inter in diretta tv sul canale numero 214 del satellite, ovvero DAZN 1.
