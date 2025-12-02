FC Inter 1908
fcinter1908 pronostici Inter-Venezia, pronostico risultato esatto: goleada nerazzurra? Le quote che stuzzicano

quote inter

Inter-Venezia, pronostico risultato esatto: goleada nerazzurra? Le quote che stuzzicano

Inter-Venezia, pronostico risultato esatto: goleada nerazzurra? Le quote che stuzzicano - immagine 1
Dopo la vittoria di Pisa per 2-0, l'Inter torna in campo già mercoledì: di fronte c'è il Venezia (Serie B) per gli ottavi di finale di Coppa Italia
Alessandro Cosattini Redattore 

Dopo la vittoria di Pisa per 2-0, l'Inter torna in campo già mercoledì: di fronte c'è il Venezia (Serie B) per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Appuntamento alle ore 21.00 a San Siro per il match, Cristian Chivu prepara diverse rotazioni nella formazione titolare. Occhio alle quote del risultato esatto: ci sono diversi punteggi che stuzzicano per la gara di domani.

Inter-Venezia risultato esatto 3-0

COMPARAZIONE QUOTE INTER-VENEZIA RISULTATO ESATTO 3-0
5.80
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Inter ampiamente favorita contro il Venezia, ci può essere una goleada per la formazione di Chivu a San Siro. Intriga la quota del 3-0 per i nerazzurri: si parte dal 5.75 di Lottomatica Better, la quota sale a 5.80 su WilliamHill. Ancora più alta però su Bet365 e Netwin: si arriva a 6.00 per il 3-0 dell'Inter contro il Venezia, attualmente quinto in Serie B.

Inter-Venezia risultato esatto 4-0

COMPARAZIONE QUOTE INTER-VENEZIA RISULTATO ESATTO 4-0
8.25
Difficile immaginare un'Inter che prenda gol a San Siro contro il Venezia: c'è grande distanza tra i valori tecnici delle due formazioni. Il 4-0 paga 8.00 su MarathonBet, la quota sale a 8.25 su AdmiralBet e 8.50 su Snai. Ma è ancora più alta su NetBet: intriga l'8.75 per il poker dei nerazzurri, con la porta tenuta inviolata da Martinez (pronto a tornare titolare).

Dove vedere Inter-Venezia in tv e streaming

—  

Inter-Venezia, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, si disputerà mercoledì 3 dicembre alle ore 21 a San Siro e verrà trasmessa in diretta in chiaro sui canali Mediaset (Canale 6). Su Infinity la possibilità di seguirla attraverso l'app dedicata o su mediasetplay.mediaset.it/.

© RIPRODUZIONE RISERVATA