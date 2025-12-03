fcinter1908 pronostici Pronostico marcatori Inter-Venezia: il gol che non ti aspetti intriga, Esposito invece…

Pronostico marcatori Inter-Venezia: il gol che non ti aspetti intriga, Esposito invece…

Dopo la vittoria di Pisa per 2-0, l'Inter torna in campo già mercoledì: di fronte c'è il Venezia (Serie B) per gli ottavi di finale di Coppa Italia
Torna la Coppa Italia dove i nerazzurri saranno protagonisti, questa sera, contro il Venezia, per il primo turno della competizione (calcio d'inizio ore 21.00). Sarà ampio tournover per Cristian Chivu che dovrà affrontare poi nel prossimo turno di campionato il Como di Fabregas (sabato ore 18.00). Torna tra i pali Pepo Martinez che prenderà il posto di Sommer mentre in attacco dovrebbero partire Bonny e Pio Esposito. Stuzzica la presenza di qualche elemento dell'Under23 di Stefano Vecchi che potrebbe debuttare dal primo minuto, mentre è quasi certo l'impiego di Diouf e Luis Henrique che dovrebbe collezionare la quarta gara da titolare, la seconda consecutiva.

Inter-Venezia, marcatore Diouf

Da oggetto misterioso alle luci della ribalta. L'ex Lens, dopo aver impressionato nello sfortunato derby per i nerazzurri, ha confermato il suo buon momento nella gara contro il Pisa. Lecito ipotizzare la sua marcatura nella sfida di questa sera, scopriamo insieme le quote che le vedono andare in rete contro il Venezia. Gli operatori di Eurobet quotano il gol di Diouf a 6.00 mentre gli esperti di Vincitu e William Hill bancano questa possibilità a 5.60. Gli analisti di Netwin propongono per il gol di Diouf contro il Venezia la quota di 5.25

Inter-Venezia, marcatore Pio Esposito

Gol in campionato, gol in nazionale, gol in Champions League. All'appello mancherebbe la rete in Coppa Italia per Pio Esposito che questa sera dovrebbe scendere in campo dal primo minuto contro il Venezia. L'attaccante azzurro è andato a segno in tutte le competizioni nella quali ha giocato (compreso il mondiale per club) e questa sera ha l'opportunità di inserire a registro anche la Coppa Italia. Scopriamo insieme le quote che vedono l'attaccante nerazzurro andare in rete questa sera. Per gli operatori di Vincitu e William Hill la rete di Esposito contro il Venezia è quotata a 2.03 mentre per gli analisiti di Eurobet e Netwin il gol di Esposito contro il Venezia è quotato a 2.00

Inter-Venezia, dove vederla in tv

Inter-Venezia, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, si disputerà mercoledì 3 dicembre alle ore 21 a San Siro e verrà trasmessa in diretta in chiaro sui canali Mediaset (Canale 6). Su Infinity la possibilità di seguirla attraverso l'app dedicata o su mediasetplay.mediaset.it/.

