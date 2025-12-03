Pronostico marcatori Inter-Venezia: il gol che non ti aspetti intriga, Esposito invece…

Gol in campionato, gol in nazionale, gol in Champions League. All'appello mancherebbe la rete in Coppa Italia per Pio Esposito che questa sera dovrebbe scendere in campo dal primo minuto contro il Venezia. L'attaccante azzurro è andato a segno in tutte le competizioni nella quali ha giocato (compreso il mondiale per club) e questa sera ha l'opportunità di inserire a registro anche la Coppa Italia. Scopriamo insieme le quote che vedono l'attaccante nerazzurro andare in rete questa sera. Per gli operatori di Vincitu e William Hill la rete di Esposito contro il Venezia è quotata a 2.03 mentre per gli analisiti di Eurobet e Netwin il gol di Esposito contro il Venezia è quotato a 2.00