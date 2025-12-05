Inter-Como, pronostico risultato finale: ecco la combinazione che stuzzica

L'Inter con 4 sconfitte sta lentamente esaurendo i bonus per questo campionato anche se, a guardar bene il percorso delle principali candidate alla vittoria finale, quello che stiamo vivendo potrebbe essere un campionato assegnato a quote basse. Insomma l'Inter non corre cosi come le altre. Miglior attacco contro miglior difesa e alla fine non è da escludere la possibilità che le due squadre non si facciano male. Quanto è quotato il risultato di 0 a 0 al termine dei 90 minuti? Scopriamolo insieme. Gli analisti di Vincitu quotano questa possibilità a 13.50 mentre gli esperti di Betsson e Snai bancano lo 0 a 0 a 12.00. Per gli operatori di Betflag la quota per il pareggio a reti bianche è di 11.00