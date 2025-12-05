Miglior attacco contro miglior difesa del campionato, punti pesanti per il traguardo europeo e due delle squadre che giocano meglio in Serie A. Per la sfida di sabato pomerigggio (calcio d'inizio ore 18.00) ci sono tutti gli ingredienti giusti per gustarsi un match che - sulla carta - potrebbe dare grandi soddisfazioni a tutti gli appassionati di calcio. Chivu contro Fabregas, presente nerazzurro contro quello che sarebbe potuto essere e non è stato. Qualche dubbio di formazione per il tecnico nerazzurro, soprattutto a centrocampo, dove sulla corsia destra dovrebbe agire Luis Henrique mentre per il ruolo di mezzala sinistra salgono le quotazioni di Mkhitaryan. L'Inter rimane la favorita per la vittoria finale ma quale potrebbe essere il risultato del match? Scopriamolo insieme.
COMPARAZIONE QUOTE
Inter-Como, pronostico risultato finale: ecco la combinazione che stuzzica
Inter-Como, risultato finale 2-0
Come nella passata stagione, nella gara, l'Inter riceve un Como lanciato. La squadra di Fabregas ha cambiato molto grazie a un mercato di primo livello. Sulla panchina nerazzurra è arrivato Chivu, l'impianto è rimasto grossomodo simile a quello della passata stagione, eccezion fatta per l'assenza di Dumfries sulla corsia destra dove ci sarà Luis Henrique. Scopriamo le quote che vedono i nerazzurri superare il Como per 2 a 0. Gli esperti di Vincitu e Snai bancano questa possibilità a 7.50 mentre gli operatori di Betsson e Betflag quotano la vittoria per 2 a 0 dei nerazzurri a 7.00
Inter-Como, risultato finale 0-0
L'Inter con 4 sconfitte sta lentamente esaurendo i bonus per questo campionato anche se, a guardar bene il percorso delle principali candidate alla vittoria finale, quello che stiamo vivendo potrebbe essere un campionato assegnato a quote basse. Insomma l'Inter non corre cosi come le altre. Miglior attacco contro miglior difesa e alla fine non è da escludere la possibilità che le due squadre non si facciano male. Quanto è quotato il risultato di 0 a 0 al termine dei 90 minuti? Scopriamolo insieme. Gli analisti di Vincitu quotano questa possibilità a 13.50 mentre gli esperti di Betsson e Snai bancano lo 0 a 0 a 12.00. Per gli operatori di Betflag la quota per il pareggio a reti bianche è di 11.00
Inter-Como, dove vederla in tv—
Come il resto della Serie A, DAZN trasmette in diretta tv e streaming anche Inter-Como. Disponibile tramite sito e app ufficiale dell'emittente, la partita di San Siro si può guardare tramite smart tv, tablet, smartphone, pc e console per videogiochi. Chi ha attivato Zona DAZN su Sky, inoltre, può vedere la partita tra Como e Inter in diretta tv sul canale numero 214 del satellite, ovvero DAZN 1.
