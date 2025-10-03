Inter-Cremonese, pronostico risultato esatto: i numeri parlano chiaro, la differenza è una

Inter-Cremonese, gara valida per la 6a giornata di campionato si giocherà sabato 4 ottobre alle ore 18.00

Giovanni Montopoli Direttore 3 ottobre 2025 (modifica il 3 ottobre 2025 | 09:07)

Domani sera per i nerazzurri al Meazza ci sarà l'ultimo ostacolo prima della seconda pausa per gli impegni delle nazionali. A Milano arriva la Cremonese che - alla prima giornata di campionato - è riuscita a strappare 3 punti al Milan. La squadra di Nicola vorrà tentare un nuovo colpaccio ma i nerazzurri non possono permettersi altri passi falsi e vogliono allungare la striscia positiva per presentarsi al meglio, contro la Roma, alla ripresa del campionato.

COMPARAZIONE QUOTE INTER-CREMONESE, RISULTATO ESATTO 3-1 11.50 PIÙ INFO 11.50 PIÙ INFO 11.00 PIÙ INFO 11.50 PIÙ INFO

Inter-Cremonese, risultato esatto 3-1 — La squadra di Chivu conferma la grande vena realizzativa, miglior attacco in campionato, nessun gol subito in Champions League con una differenza reti in due giornate che segna +5. Contro la Cremonese però potrebbe non esserci l'uomo più in forma di questo avvio di stagione, Marcus Thuram. Vediamo insieme le quote dei bookie per quanto riguarda il risultato esatto del match. Il 3 a 1 in favore dei nerazzurri è quotato a 11.50 dagli analisti di Netbet, Vincitu e Betsson. Leggermente più cauti gli esperti di Eurobet che bancano la vittoria dei nerazzurri per 3 a 1 a 11.00. All'interno della nostra sezione quote Inter, è possibile consultare anche i principali bonus scommesse degli operatori

COMPARAZIONE QUOTE INTER-CREMONESE, RISULTATO ESATTO 2 a 0 6.40 PIÙ INFO 6.30 PIÙ INFO 6.00 PIÙ INFO 6.40 PIÙ INFO

Inter-Cremonese, risultato esatto 2-0 — Come visto nella giornata di ieri i nerazzurri sono i favoriti per la sfida di domani sera ma la Cremonese non accetterà il ruolo di vittima sacrificale dell'incontro. Nelle ultime due uscite in campionato la squadra di Chivu non è andata oltre le 2 reti segnate. Contro il Sassuolo i nerazzurri hanno tremato nel finale mentre a Cagliari hanno saputo gestire al meglio il risultato blindandolo nella ripresa grazie alla prima rete di Pio Esposito. Scopriamo insieme le quote per la vittoria dell'Inter per 2 a 0. Gli esperti di Netbet e Bestsson bancano questa possibilità a 6.40 mentre gli analisti di Vincitu a 6.30. Più cauti i bookie di Eurobet che bancano la vittoria dei nerazzurri per 2 a 0 a 6.00.

Inter-Cremonese, dove vederla in tv — La partita tra Inter e Cremonese sarà trasmessa in diretta su DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv su DAZN 1, canale 214 di Sky.