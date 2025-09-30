Secondo turno di Champions League per i nerazzurri, al Meazza arriva lo Slavia Praga (imbattuto fino a questo punto della stagione). Gara non semplice per i ragazzi di Chivu che vogliono dare continuità al percorso intrapreso nella principale competizione europea e confermare il cambio di mentalità visto anche nell'ultima sfida di campionato.
Inter-Slavia Praga, pronostico marcatore: occhi puntati sulle “seconde linee”
Inter-Slavia Praga, marcatore Dumfries—
Nella seconda parte della scorsa stagione è stato l'autentico mattatore dei nerazzurri, soprattutto nelle gare di Champions League. Denzel Dumfries è uno che con "la musichetta della Champions" alza clamorosamente i giri diventando devastante. La doppietta di Thuram contro l'Ajax è l'apripista, l'esterno olandese ha fame di reti e di vittorie. Vediamo insieme le quote per la marcature dell'esterno nerazzurro. La rete di Dumfries è quotata a 5.00 dagli operatori di Netbet e Netwin. I bookie di Bet365 sono più cauti su questa possibilità bancando la rete dell'olandese a 4.33. Per gli analisti di Vincitu la quota è 4.90. All'interno della nostra sezione quote Inter, è possibile consultare anche i principali bonus scommesse degli operatori
Inter-Slavia Praga, marcatore Bonny—
Scalpita per una maglia da titolare e al momento al suo attivo vanta un gol, messo a segno nella prima giornata di campionato, contro il Torino. Per Bonny questa potrebbe essere la sera giusta. Con Thuram chiamato agli straordinari che potrebbe riposare e Pio Esposito impiegato nella sfida di Cagliari il momento per l'ex Parma sembra esser giunto. Dovrebbe esser lui a far coppia con Lautaro Martinez questa sera in attacco. Quanto è quotata la rete del calciatore francese? Per Netwin e Netbet questa possibilità è quotata a 2.50. I bookie di Bet365 bancano l'ipotesi a 1.66 mentre gli analisti di Vincitu si attestano sulla quota di 2.36
Inter-Slavia Praga, dove vederla in tv—
Inter-Slavia Praga, seconda giornata della fase campionato della Champions League 2025/26, si disputerà martedì 30 settembre alle 21:00. Sarà trasmessa in esclusiva su Sky e NOW e in streaming su Sky Go e NOW TV
