fcinter1908 quote inter Inter-Slavia Praga, pronostico marcatore: occhi puntati sulle “seconde linee”

COMPARAZIONE QUOTE

Inter-Slavia Praga, pronostico marcatore: occhi puntati sulle “seconde linee”

Inter-Slavia Praga, pronostico marcatore: occhi puntati sulle “seconde linee” - immagine 1
Domani sera i nerazzurri scenderanno in campo al Meazza contro lo Slavia Praga per il secondo turno di Champions League. Calcio d'inizio ore 21.00
Giovanni Montopoli Direttore 

Secondo turno di Champions League per i nerazzurri, al Meazza arriva lo Slavia Praga (imbattuto fino a questo punto della stagione). Gara non semplice per i ragazzi di Chivu che vogliono dare continuità al percorso intrapreso nella principale competizione europea e confermare il cambio di mentalità visto anche nell'ultima sfida di campionato.

COMPARAZIONE QUOTE INTER SLAVIA PRAGA MARCATORE DUMFRIES
5.00
PIÙ INFO
4.33
PIÙ INFO
4.90
PIÙ INFO
5.00
PIÙ INFO
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.
fino a 300€ bonus, di cui 250€ senza deposito
PIÙ INFO
fino a 500€ di bonus benvenuto sport sul primo deposito
PIÙ INFO
50% del primo deposito fino a 15€
PIÙ INFO
fino a 50€ di bonus benvenuto sport col 50% sul primo deposito + 25€ di bonus senza deposito
PIÙ INFO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Inter-Slavia Praga, marcatore Dumfries

—  

Nella seconda parte della scorsa stagione è stato l'autentico mattatore dei nerazzurri, soprattutto nelle gare di Champions League. Denzel Dumfries è uno che con "la musichetta della Champions" alza clamorosamente i giri diventando devastante. La doppietta di Thuram contro l'Ajax è l'apripista, l'esterno olandese ha fame di reti e di vittorie. Vediamo insieme le quote per la marcature dell'esterno nerazzurro. La rete di Dumfries è quotata a 5.00 dagli operatori di Netbet e Netwin. I bookie di Bet365 sono più cauti su questa possibilità bancando la rete dell'olandese a 4.33. Per gli analisti di Vincitu la quota è 4.90. All'interno della nostra sezione quote Inter, è possibile consultare anche i principali bonus scommesse degli operatori

COMPARAZIONE QUOTE INTER SLAVIA PRAGA MARCATORE BONNY
2.50
PIÙ INFO
1.66
PIÙ INFO
2.36
PIÙ INFO
2.50
PIÙ INFO
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.
fino a 300€ bonus, di cui 250€ senza deposito
PIÙ INFO
fino a 500€ di bonus benvenuto sport sul primo deposito
PIÙ INFO
50% del primo deposito fino a 15€
PIÙ INFO
fino a 50€ di bonus benvenuto sport col 50% sul primo deposito + 25€ di bonus senza deposito
PIÙ INFO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Inter-Slavia Praga, marcatore Bonny

—  

Scalpita per una maglia da titolare e al momento al suo attivo vanta un gol, messo a segno nella prima giornata di campionato, contro il Torino. Per Bonny questa potrebbe essere la sera giusta. Con Thuram chiamato agli straordinari che potrebbe riposare e Pio Esposito impiegato nella sfida di Cagliari il momento per l'ex Parma sembra esser giunto. Dovrebbe esser lui a far coppia con Lautaro Martinez questa sera in attacco. Quanto è quotata la rete del calciatore francese? Per Netwin e Netbet questa possibilità è quotata a 2.50. I bookie di Bet365 bancano l'ipotesi a 1.66 mentre gli analisti di Vincitu si attestano sulla quota di 2.36

Inter-Slavia Praga, dove vederla in tv

—  

Inter-Slavia Praga, seconda giornata della fase campionato della Champions League 2025/26, si disputerà martedì 30 settembre alle 21:00. Sarà trasmessa in esclusiva su Sky e NOW e in streaming su Sky Go e NOW TV

Leggi anche
Inter-Slavia Praga, pronostico risultato esatto: nerazzurri nel segno della continuità
Pronostico Inter-Slavia Praga: nerazzurri strafavoriti, intriga la quota Over 4.5

© RIPRODUZIONE RISERVATA