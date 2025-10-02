Pronostico Inter-Cremonese: per i bookie nerazzurri spediti verso la quinta, occhio alla somma gol

Inter-Cremonese, gara valida per la 6a giornata di campionato si giocherà sabato 4 ottobre alle ore 18.00

Ultimo impegno prima della seconda pausa per gli impegni delle nazionali per i nerazzurri che sabato 4 ottobre alle ore 18.00 affronteranno la Cremonese allo stadio Meazza. La squadra di Chivu vuole completare il ciclo mettendo in cascina la quinta vittoria consecutiva che consentirebbe ai nerazzurri di mentenere alta la tensione nella corsa scudetto.

COMPARAZIONE QUOTE INTER-CREMONESE, VINCENTE INTER 1.21 PIÙ INFO 1.20 PIÙ INFO 1.20 PIÙ INFO 1.20 PIÙ INFO

Inter-Cremonese, vincente Inter — Due vittorie in campionato e due vittorie in Champions League nelle ultime 4 gare per i nerazzurri che vogliono allungare la striscia positiva. Al Meazza arriva la Cremonese che, nella prima giornata, alla Scala del Calcio, hanno superato il Milan grazie alla rete dell'ex nerazzurro Federico Bonazzoli. Uno scalpo prestigioso per gli uomini di Nicola che proveranno a ripetersi contro la squadra di Chivu che - dal canto suo - non può permettersi passi falsi. Nerazzurri col favore dei pronostici in questa sfida, ma vediamo insieme le quote per la vittoria dell'Inter nella sfida contro la Cremonese. Gli esperti di William Hill bancano la vittoria dei nerazzurri a 1.21 mentre i bookies di Betflag, Admiralbet e Bet365 si attestano su una quota di 1.20

COMPARAZIONE QUOTE INTER-CREMONESE, UNDER. 2.5 2.50 PIÙ INFO 2.60 PIÙ INFO 2.50 PIÙ INFO 2.62 PIÙ INFO

Inter-Cremonese, Under 2.5 — Al momento i nerazzurri sono il miglior attacco in campionato ma la difesa scricchiola, anche se nelle ultime due uscite i ragazzi di Chivu sono riusciti a limitare i danni, sia contro il Cagliari che contro lo Slavia Praga i nerazzurri hanno blindato la propria porta. Ultimo gol preso in campionato contro il Sassuolo (gara poi vinta 2a1) mentre in Champions il ruolino di marcia li vede ancora a reti inviolate. Scopriamo insieme le quote per l'Under 2.5 nella sfida tra Inter e Cremonese. Gli analisti di Betflag bancano questa possibilità a 2.60. Leggermente sotto gli esperti di Admiralbet e William Hill con una quota di 2.50. Per gli esperti di Bet365 la quota invece è di 2.62.

Inter-Cremonese, dove vederla in tv — La partita tra Inter e Cremonese sarà trasmessa in diretta su DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv su DAZN 1, canale 214 di Sky.