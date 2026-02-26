L'eliminazione dalla Champions League dell'Inter non può lasciare strascichi in casa nerazzurra. Il percorso dei ragazzi di Chivu in campionato impone di rialzare immediatamente la testa per mantenere a debita distanza le inseguitrici. Il vantaggio di 10 punti non può lasciar dormire sereni, mancano ancora troppe giornate e ci avviciniamo al derby che potrebbe lasciare un solco. Prima della stracittadina però ci saranno Genoa (campionato) e Como (semifinale di Coppa Italia). Chi è il favorito nella sfida di sabato del Meazza? Scopriamo le quote per Inter-Genoa.
Pronostico Inter-Genoa: nerazzurri favoriti ma attenzione alla quota gol
Inter-Genoa, pronostico 1
Lo stop in Champions League dovrà per forza esser alle spalle. Sabato conto il Genoa i nerazzurri dovranno riprendere con vigore la corsa in campionato, torneo che vede i nerazzurri primi con 10 punti di vantaggio sulla seconda. Per mantenere invariate le distanze i ragazzi di Chivu dovranno sgombrare la mente dalla delusione europea e tornare a correre. Queste le quote per la vittoria dei nerazzurri nella gara di sabato. Per gli esperti di Vincitu la vittoria dell'Inter è quotata a 1.32 mentre gli analisti di Eurobet e Stavegas propongono una quota di 1.30. Per gli operatori di Leovegas la vittoria dell'Inter sul Genoa è quotata a 1.24.
Inter-Genoa, pronostico Over 3.5
L'assenza di Lautaro Martinez in attacco non può essere una scusa. L'Inter è ben salda non solo in vetta alla classifica generale ma anche per quanto riguarda produzione offensiva. Contro il Genoa l'occasione giusta per incrementare questo dato contro una squadra, il Genoa, che è la quarta peggior difesa del torneo. Queste le quote per l'over 3.5 nella sfida di sabato. Gli esperti di Eurobet bancano questa possibilità a 2.60. Gli analisti di Leovegas e Stavegas bancano questa possibilità a 2.55 mentre gli analisti di Vincitu propongono una quota di 2.53.
Inter-Genoa, dove vederla in tv—
Inter-Genoa, sfidavalida per la 27ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà sabato 28 febbraio alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitat
