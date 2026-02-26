Pronostico Inter-Genoa: nerazzurri favoriti ma attenzione alla quota gol

Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.

L'assenza di Lautaro Martinez in attacco non può essere una scusa. L'Inter è ben salda non solo in vetta alla classifica generale ma anche per quanto riguarda produzione offensiva. Contro il Genoa l'occasione giusta per incrementare questo dato contro una squadra, il Genoa, che è la quarta peggior difesa del torneo. Queste le quote per l'over 3.5 nella sfida di sabato. Gli esperti di Eurobet bancano questa possibilità a 2.60. Gli analisti di Leovegas e Stavegas bancano questa possibilità a 2.55 mentre gli analisti di Vincitu propongono una quota di 2.53.

Inter-Genoa, dove vederla in tv

Inter-Genoa, sfidavalida per la 27ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà sabato 28 febbraio alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitat