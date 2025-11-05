fcinter1908 pronostici Inter-Kairat, pronostico marcatori: si ragiona per multipli e sulla voglia di Lautaro

I nerazzurri scenderanno in campo a San Siro questa sera alle 21:00 nella League Phase di Champions League
Giovanni Montopoli Direttore 

Quarto turno di Champions League con i nerazzurri che saranno di scena al Meazza contro il Kairat. La squadra si presenterà alla Scala del Calcio con un ruolino di marcia non proprio invidiabile e dovrà fare i conti con la voglia dei nerazzurri non solo di mantenere il passo con il gruppo di testa ma anche con la volontà della squadra di Chivu di incrementare il bottino reti. Inter che al momento ha una differenza reti di +9 grazie agli 0 gol subiti nei primi tre turni. Chi sarà il mattatore del match? Scopriamolo insieme.

Inter-Kairat, doppietta Dumfries

Decisivo nell'ultima Champions League, soprattutto nella fase finale, Denzel Dumfries ha dimostrato di avere confidenza con il gol nella principale competizione europea. La freccia olandese, a riposo contro il Verona, questa sera sarà in campo regolarmente dal primo minuto, contro un avversario che potrebbe concedere occasioni interessanti. Scopriamo insieme allora le quote per una possibile doppietta dell'esterno nerazzurro. Per gli analisti di Eurobet la possibile doppietta di Dumfries è quotata a 10.00. Gli operatori di Netbet, Betsson e Netwin invece bancano questa possibilità a 15.00

Inter-Kairat, tripletta Lautaro

L'ultima rete di Lautaro è arrivata in Champions contro l'Union SG nel precedente turno. L'argentino a secco da qualche giornata vuole tornare a gonfiare la rete. Nella conferenza stampa di vigilia mister Chivu ha ribadito tutta la fiducia del gruppo nei confronti del capitano al quale ha mandato un messaggio, spronandolo a sorridere di più. E il sorriso potrebbe tornare all'argentino magari mettendo a segno una tripletta d'imperio contro il Kairat questa sera. Scopriamo insieme le quote per 3 gol del Toro. Gli operatori di Eurobet bancano la possibile tripletta di Lautaro Martinez a 7.40 mentre gli analisti di Netbet, Betsson e Netwin quotano la tripletta del capitano dell'Inter a 9.00.

Inter-Kairat, dove vederla in TV

Inter-Kairat Almaty, quarta giornata della fase campionato della Champions League 2025/26, si disputerà mercoledì 5 novembre alle 21:00. Sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video e sarà dunque visibile attraverso l'applicazione di Amazon Prime Video disponibile per smart tv e per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, PC e console.

 

