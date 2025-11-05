Inter-Kairat, pronostico marcatori: si ragiona per multipli e sulla voglia di Lautaro

Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.

L'ultima rete di Lautaro è arrivata in Champions contro l'Union SG nel precedente turno. L'argentino a secco da qualche giornata vuole tornare a gonfiare la rete. Nella conferenza stampa di vigilia mister Chivu ha ribadito tutta la fiducia del gruppo nei confronti del capitano al quale ha mandato un messaggio, spronandolo a sorridere di più. E il sorriso potrebbe tornare all'argentino magari mettendo a segno una tripletta d'imperio contro il Kairat questa sera. Scopriamo insieme le quote per 3 gol del Toro. Gli operatori di Eurobet bancano la possibile tripletta di Lautaro Martinez a 7.40 mentre gli analisti di Netbet, Betsson e Netwin quotano la tripletta del capitano dell'Inter a 9.00.