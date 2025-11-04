Pronostico Inter-Kairat, risultato esatto: crolla la quota della goleada nerazzurra

Inter-Kairat, risultato finale altro
Contro la formazione kazaka i nerazzurri hanno la possibilità di poter mettere in cassa una goleada che per migliorare la propria differenza reti. Risultato superiori al 4-4 con tutte le declinazioni possibili vengono raggruppati in "altro" e di conseguenza un possibile 5 a 0 o 6 a 0 rientrerebbero in questo pronostico. Scopriamo insieme le quote per queste combinazioni. Per gli analisti di Betflag "risultato altro" è quotato a 2.65 mentre per gli esperti di Admiralbet questa possibilità è quotata a 2.55, I bookie di Starcasinobet e William Hill bancano l'eventuale goleada con risultato "altro" a 2.41
Inter-Kairat, dove vedere la gara in TV—
Inter-Kairat Almaty, quarta giornata della fase campionato della Champions League 2025/26, si disputerà mercoledì 5 novembre alle 21:00. Sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video e sarà dunque visibile attraverso l'applicazione di Amazon Prime Video disponibile per smart tv e per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, PC e console.
© RIPRODUZIONE RISERVATA