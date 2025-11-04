fcinter1908 pronostici Pronostico Inter-Kairat, risultato esatto: crolla la quota della goleada nerazzurra

COMPARAZIONE QUOTE

Pronostico Inter-Kairat, risultato esatto: crolla la quota della goleada nerazzurra

Pronostico Inter-Kairat, risultato esatto: crolla la quota della goleada nerazzurra - immagine 1
I nerazzurri scenderanno in campo a San Siro mercoledì 5 novembre alle 21:00 nella League Phase di Champions League
Giovanni Montopoli Direttore 

Archiviata la parentesi in campionato per l'Inter è il momento di catapultarsi in Champions League dove i nerazzurri viaggiano a vele spiegate con 3 vittorie in 3 gare e un bottino che vede la squadra di Chivu con un totale di 9 reti realizzate e 0 subite. Al Meazza arriva il Kairat 34a in classifica generale con un solo punto all'attivo. L'occasione per incrementare il vantaggio sulla differenza reti è ghiotta. Scopriamo insieme le quote per il risultato finale del match.

Inter-Kairat, risultato finale 4-0

COMPARAZIONE QUOTE INTER KAIRAT RISULTATO FINALE 4-0
6.00
PIÙ INFO
7.00
PIÙ INFO
6.60
PIÙ INFO
6.00
PIÙ INFO
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.
fino a 100€ di bonus benvenuto sul primo deposito + 5€ alla verifica dei documenti
PIÙ INFO
fino a 5000€ di bonus sport sul primo deposito + 50€ senza deposito tramite CIE
PIÙ INFO
fino a 2000€ bonus scommesse sul primo deposito
PIÙ INFO
PIÙ INFO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Contro la formazione kazaka tutti si aspettano la goleada da parte dei nerazzurri che hanno l'occasione di migliorare visibilmente il proprio rendimento in termini di differenza reti. L'Inter viaggia a +9 attualmente in virtù della 0 reti incassate nei primi tre turni di Champions League. Scopriamo le quote per il 4 a 0 dei nerazzurri. Per gli analisti di Betflag questo risultato è quotato a 7.00 mentre gli esperti di William Hill e Stacasinòbet bancano questa possibilità a 6.00. Per i bookie di Admirabet il 4 a 0 in favore dei nerazzurri è quotato a 6.60.

LEGGI ANCHE

Inter-Kairat, risultato finale altro

COMPARAZIONE QUOTE INTER KAIRAT RISULTATO FINALE ALTRO
2.41
PIÙ INFO
2.65
PIÙ INFO
2.55
PIÙ INFO
2.41
PIÙ INFO
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.
fino a 100€ di bonus benvenuto sul primo deposito + 5€ alla verifica dei documenti
PIÙ INFO
fino a 5000€ di bonus sport sul primo deposito + 50€ senza deposito tramite CIE
PIÙ INFO
fino a 2000€ bonus scommesse sul primo deposito
PIÙ INFO
PIÙ INFO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Contro la formazione kazaka i nerazzurri hanno la possibilità di poter mettere in cassa una goleada che per migliorare la propria differenza reti. Risultato superiori al 4-4 con tutte le declinazioni possibili vengono raggruppati in "altro" e di conseguenza un possibile 5 a 0 o 6 a 0 rientrerebbero in questo pronostico. Scopriamo insieme le quote per queste combinazioni. Per gli analisti di Betflag "risultato altro" è quotato a 2.65 mentre per gli esperti di Admiralbet questa possibilità è quotata a 2.55, I bookie di Starcasinobet e William Hill bancano l'eventuale goleada con risultato "altro" a 2.41

Inter-Kairat, dove vedere la gara in TV

—  

Inter-Kairat Almaty, quarta giornata della fase campionato della Champions League 2025/26, si disputerà mercoledì 5 novembre alle 21:00. Sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video e sarà dunque visibile attraverso l'applicazione di Amazon Prime Video disponibile per smart tv e per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, PC e console.

Leggi anche
Verona-Inter, pronostico marcatori: Bonny cerca conferme, ma la tentazione è un’altra
Verona-Inter, pronostico risultato esatto: goleada nerazzurra? Le quote che stuzzicano

© RIPRODUZIONE RISERVATA