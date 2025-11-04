Pronostico Inter-Kairat, risultato esatto: crolla la quota della goleada nerazzurra

Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.

Contro la formazione kazaka i nerazzurri hanno la possibilità di poter mettere in cassa una goleada che per migliorare la propria differenza reti. Risultato superiori al 4-4 con tutte le declinazioni possibili vengono raggruppati in "altro" e di conseguenza un possibile 5 a 0 o 6 a 0 rientrerebbero in questo pronostico. Scopriamo insieme le quote per queste combinazioni. Per gli analisti di Betflag "risultato altro" è quotato a 2.65 mentre per gli esperti di Admiralbet questa possibilità è quotata a 2.55, I bookie di Starcasinobet e William Hill bancano l'eventuale goleada con risultato "altro" a 2.41