Verona-Inter, pronostico risultato esatto: goleada nerazzurra? Le quote che stuzzicano

Verona-Inter, pronostico risultato esatto: goleada nerazzurra? Le quote che stuzzicano - immagine 1
L’Inter si prepara a scendere in campo a Verona contro l’Hellas: sarà goleada nerazzurra? Ecco le quote che stuzzicano
Alessandro Cosattini 

Archiviata la vittoria contro la Fiorentina nel turno infrasettimanale di Serie A, l’Inter si prepara a scendere in campo a Verona contro l’Hellas. Il match di campionato si giocherà domenica 2 novembre alle ore 12.30. I nerazzurri di Cristian Chivu sono ora a 3 punti dalla vetta della classifica, occupata da Napoli e Roma: non sono ammessi passi falsi al Bentegodi. Vediamo insieme le quote sui risultati esatti per il match di domenica.

Verona-Inter risultato esatto 0-4

—  

Inter nettamente favorita a Verona, sembrerebbe una gara a senso unico per i bookie. La squadra di Chivu ha raccolto 18 punti in 9 partite disputate, con 22 reti fatte e 11 subite; quella di Zanetti invece è a quota 5 punti, con 5 gol realizzati e 14 concessi. 0 finora i successi dell’Hellas, che ha raccolto 5 pareggi e 4 sconfitte ed è a +2 dall’ultimo posto occupato dal Genoa. Per gli operatori di Bet365 e Goldbet la vittoria dei nerazzurri per 0-4 è quotata a 17.00. Sale la quota su Netwin e Eurobet: il poker della squadra di Chivu è dato a 18.00.

COMPARAZIONE QUOTE VERONA-INTER RISULTATO ESATTO 0-4
17.00
PIÙ INFO
18.00
PIÙ INFO
17.00
PIÙ INFO
18.00
PIÙ INFO
Verona-Inter risultato esatto 1-3

COMPARAZIONE QUOTE VERONA-INTER RISULTATO ESATTO 1-3
12.50
PIÙ INFO
12.50
PIÙ INFO
13.00
PIÙ INFO
12.00
PIÙ INFO
Ci sono tutti i presupposti per assistere a un’altra gara ricca di reti visto che l’Inter ha il miglior attacco del campionato mentre l’Hellas la seconda peggior difesa. Il successo dei nerazzurri per 3-1 è dato a 12.00 su Planetwin, sale poi a 12.50 su Starvegas e AdmiralBet. La quota più alta è però quella di Marathonbet: 13.00 per il 3-1 nerazzurro al Bentegodi.

L'ultimo precedente

—  

L'ultimo incontro tra le due squadre è terminato con un rotondo 0-5 per l'Inter. Era il 23 novembre del 2024 la partita si è giocata a Verona ed è stata dominata dai nerazzurri, che sono andati in gol con Thuram (doppietta), Correa, De Vrij e Bisseck.

