Verona-Inter risultato esatto 0-4

Inter nettamente favorita a Verona, sembrerebbe una gara a senso unico per i bookie. La squadra di Chivu ha raccolto 18 punti in 9 partite disputate, con 22 reti fatte e 11 subite; quella di Zanetti invece è a quota 5 punti, con 5 gol realizzati e 14 concessi. 0 finora i successi dell’Hellas, che ha raccolto 5 pareggi e 4 sconfitte ed è a +2 dall’ultimo posto occupato dal Genoa. Per gli operatori di Bet365 e Goldbet la vittoria dei nerazzurri per 0-4 è quotata a 17.00. Sale la quota su Netwin e Eurobet: il poker della squadra di Chivu è dato a 18.00.