Inter-Lazio, pronostico marcatore: ecco la strana coppia che non ti aspetti

Sicuramente il valore aggiunto di questo primo scorcio di stagione. Hakan Calhanoglu sembrava oramai sulla via del ritorno in patria in estate e invece il turco ha approcciato nel migliore dei modi in questa stagione. Gol e assist che stanno trascinando i nerazzurri sia in campionato che in Champions League. Quanto è quotato il gol di Calhanoglu nella sfida con la Lazio? Scopriamolo insieme. Per gli esperti di Planetwin365 e Betsson il gol di Calhanoglu in Inter-Lazio è quotato a 4.00. Gli esperti di Admiralbet bancano questa possibilità a 3.45 mentre gli operatori di Bet365 a 3.75.