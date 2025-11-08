fcinter1908 pronostici Inter-Lazio, pronostico marcatore: ecco la strana coppia che non ti aspetti

Inter-Lazio, pronostico marcatore: ecco la strana coppia che non ti aspetti

Ultimo incontro di campionato prima della terza sosta per gli impegni delle nazionali. Domenica i nerazzurri riceveranno al Meazza la Lazio di Maurizio Sarri
Banco di prova di rilievo per l'Inter di Cristian Chivu che prima della terza sosta per gli impegni delle nazionali affronterà la Lazio di Maurizio Sarri al Meazza nel posticipo della 11a giornata di campionato. Nerazzurri che potranno contare nuovamente su Marcus Thuram, gettato nella mischia dal tecnico interista a gara in corso nella sfida di Champions con il Kairat.

Inter-Lazio, Calhanoglu marcatore

COMPARAZIONE QUOTE INTER LAZIO CALHANOGLU MARCATORE
4.00
3.45
3.75
4.00
Sicuramente il valore aggiunto di questo primo scorcio di stagione. Hakan Calhanoglu sembrava oramai sulla via del ritorno in patria in estate e invece il turco ha approcciato nel migliore dei modi in questa stagione. Gol e assist che stanno trascinando i nerazzurri sia in campionato che in Champions League. Quanto è quotato il gol di Calhanoglu nella sfida con la Lazio? Scopriamolo insieme. Per gli esperti di Planetwin365 e Betsson il gol di Calhanoglu in Inter-Lazio è quotato a 4.00. Gli esperti di Admiralbet bancano questa possibilità a 3.45 mentre gli operatori di Bet365 a 3.75.

Inter-Lazio, marcatore Bisseck

COMPARAZIONE QUOTE INTER LAZIO MARCATORE BISSECK
9.00
8.50
5.50
10.00
Sembrava esser finito nel dimenticatoio e invece Yann Bisseck si è ritagliato un ruolo di primo piano nel nuovo assetto difensivo di mister Chivu. Sono 3 le gare di seguito giocate dal tedesco, due da centrale di difesa e l'ultima da braccetto di destra. Il nuovo ruolo, per caratteristiche, sembra confezionato su misura per il giocatore che ha dimostrato di esser molto pericoloso anche in fase offensiva. Scopriamo allora le quote per un possibile gol di Bisseck nella sfida contro la Lazio. Per gli esperti di Planetwin365 la rete di Bisseck in Inter-Lazio è quotata a 10.00. Gli esperti di Betsson bancano a 9.00 questa possibilità mentre gli analisti di Bet365 quotano la rete del difensore tedesco a 5.50. Per i bookie di Admiralbet il gol di Bisseck in Inter-Lazio è quotato a 8.50.

Inter-Lazio, dove vederla in tv

Inter-Laziosfidavalida per l'11ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 9 novembre alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.

