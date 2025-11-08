Inter-Lazio, pronostico marcatore: ecco la strana coppia che non ti aspetti

Inter-Lazio, marcatore Bisseck
Sembrava esser finito nel dimenticatoio e invece Yann Bisseck si è ritagliato un ruolo di primo piano nel nuovo assetto difensivo di mister Chivu. Sono 3 le gare di seguito giocate dal tedesco, due da centrale di difesa e l'ultima da braccetto di destra. Il nuovo ruolo, per caratteristiche, sembra confezionato su misura per il giocatore che ha dimostrato di esser molto pericoloso anche in fase offensiva. Scopriamo allora le quote per un possibile gol di Bisseck nella sfida contro la Lazio. Per gli esperti di Planetwin365 la rete di Bisseck in Inter-Lazio è quotata a 10.00. Gli esperti di Betsson bancano a 9.00 questa possibilità mentre gli analisti di Bet365 quotano la rete del difensore tedesco a 5.50. Per i bookie di Admiralbet il gol di Bisseck in Inter-Lazio è quotato a 8.50.
Inter-Lazio, dove vederla in tv—
Inter-Lazio, sfidavalida per l'11ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 9 novembre alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.
© RIPRODUZIONE RISERVATA