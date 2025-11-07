fcinter1908 quote inter Pronostico Inter-Lazio: nerazzurri favoriti ma attezione alla zona gol

COMPARAZIONE QUOTE

Pronostico Inter-Lazio: nerazzurri favoriti ma attezione alla zona gol

Pronostico Inter-Lazio: nerazzurri favoriti ma attezione alla zona gol - immagine 1
Ultimo incontro di campionato prima della terza sosta per gli impegni delle nazionali. Domenica i nerazzurri riceveranno al Meazza la Lazio di Maurizio Sarri
Giovanni Montopoli Direttore 

La vittoria in Champions League, la quarta in quattro gare, proietta i nerazzurri in vetta al maxi girone ma per l'Inter di Cristian Chivu gli impegni sembrano non finire mai. Domenica sera al Meazza arriva la Lazio di Maurizio Sarri che nella passata stagione (con Baroni in panchina) proprio alla Scala del calcio, aveva bloccato l'Inter di fatto consegnando lo scudetto nelle mani del Napoli di Antonio Conte. Non solo voglia di rivalsa. L'Inter vuole mantenere il passo del gruppo di testa con la vetta che dista una sola lunghezza. Scopriamo insieme le quote dei bookie per l'incontro di domenica sera.

Inter-Lazio, vincente Inter

COMPARAZIONE QUOTE INTER LAZIO VINCENTE INTER
1.36
PIÙ INFO
1.37
PIÙ INFO
1.35
PIÙ INFO
1.35
PIÙ INFO
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.
fino a 100€ di bonus benvenuto sul primo deposito + 5€ alla verifica dei documenti
PIÙ INFO
fino a 1037€ di bonus, di cui 537€ sul 1° deposito
PIÙ INFO
PIÙ INFO
fino a 500€ sul deposito + 500€ sul casinò + 24€ extra
PIÙ INFO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Nerazzurri che viaggiano con il favore dei pronostici per la vittoria nei 90 minuti nella sfida contro la Lazio. L'Inter arriva con il vento in poppa all'ultima sfida prima della pausa per gli impegni delle nazionali ma con una gara alle spalle, quella con il Kairat, che ha rubato sicuramente energie non solo fisiche ma soprattutto mentali. Il segno 1 nella sfida tra le due squadre è quotato a 1.37 dagli analisti di Eurobet mentre gli esperti di William Hill bancano questa possibilità a 1.36. Gli analisti di Snai e Stacasinobet quotano la vittoria dei nerazzurri sulla Lazio a 1.35.

LEGGI ANCHE

Inter-Lazio, over 3.5

COMPARAZIONE QUOTE INTER LAZIO OVER 3.5
2.60
PIÙ INFO
2.60
PIÙ INFO
2.55
PIÙ INFO
2.55
PIÙ INFO
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.
fino a 100€ di bonus benvenuto sul primo deposito + 5€ alla verifica dei documenti
PIÙ INFO
fino a 1037€ di bonus, di cui 537€ sul 1° deposito
PIÙ INFO
PIÙ INFO
fino a 500€ sul deposito + 500€ sul casinò + 24€ extra
PIÙ INFO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Nerazzurri confermano la loro buona fase realizzativa in attacco, Chivu potrebbe recuperare dal primo minuto Marcus Thuram e contro il Kairat Lautaro ha ritrovato il gol. Ci sono tutte le premesse per vedere una gara ricca di gol con due squadre che per natura sono votate all'attacco lasciando però sul piatto svarioni in fase difensiva. Scopriamo insieme le quote per l'over 3.5 in questo incontro. GLi analisti di William Hill e Eurobet quotano questa posssibilità a 2.60 mentre gli esperti di Stacasinobet e Snai bancano questa ipotesi a 2.55.

Inter-Lazio, dove vederla in tv

—  

Inter-Laziosfidavalida per l'11ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 9 novembre alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.

Leggi anche
Inter-Kairat, pronostico marcatori: si ragiona per multipli e sulla voglia di Lautaro
Pronostico Inter-Kairat, risultato esatto: crolla la quota della goleada nerazzurra

© RIPRODUZIONE RISERVATA