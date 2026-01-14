Inter-Lecce, caccia al gol: i marcatori più caldi della sfida di campionato

Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.

Candidato per una maglia da titolare, l'ex Spezia continua a metter nelle gambe minuti importanti in campionato. Mancherebbe il gol potrebbero dire i maligni, ma Pio Esposito è un talento e quando scende in campo il suo apporto non passa mai in secondo piano. Vediamo le quote che lo riguardano. Gli esperti di Netbet bancano questa possibilità a 2.25. Gli operatori di Snai propongono una quota di 1.95 mentre gli analisti di Vincitu quotano il gol di Pio Esposito con il Lecce a 2.04. Gli operatori di Starvegas propongono una quota di 2.00

Inter-Lecce, dove vederla in TV

Inter-Lecce, sfida valida per il recupero della 16ª giornata di ritorno della Serie A 2025/26, si disputerà mercoledì 14 gennaio alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.