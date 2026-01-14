L'Inter completerà il girone d'andata recuperando la gara contro il Lecce questa sera allo stadio Meazza. Nerazzurri con il favore dei pronostici riceveranno la squadra di Di Francesco per cercare di ripartire con il vento in poppa in campionato dopo il pareggio interno contro il Napoli. Inter con il miglior attacco del campionato e il miglior rendimento interno dovrà affrontare il peggiore attacco del torneo che però nell'ultima trasferta è riuscito a fermare la Juventus allo Stadium. Previsto un ampio tournover per il tecnico nerazzurro che sabato affronterà l'Udinese per poi catapultarsi in Champions League dove affronterà la corazzata Arsenal. Chi segnerà nella gara del Meazza? Scopriamo insieme le quote dei principali operatori del settore.
quote inter
Inter-Lecce, caccia al gol: i marcatori più caldi della sfida di campionato
Inter-Lecce, marcatore Carlos Augusto
Uno che il gol non lo disdegna. L'esterno brasiliano, oramai spesso relegato al ruolo di braccetto, ha fatto delle incursioni il suo marchio di fabbrica. Potrebbe essere lui uno degli indiziati ad andare in rete nella sfida di questa sera. Vediamo le quote che lo riguardano. Per gli operatori di Netbet il gol di Carlos Augusto è bancato a 5.76. Gli esperti di Stacasinò bet propongono una quota di 6.60. Gli analisti di Eurobet offrono una quota di 5.60 mentre gli analisti di Stavegas quotano la rete di Carlos Augusto a 6.00
Inter-Lecce, marcatore Pio Esposito
Candidato per una maglia da titolare, l'ex Spezia continua a metter nelle gambe minuti importanti in campionato. Mancherebbe il gol potrebbero dire i maligni, ma Pio Esposito è un talento e quando scende in campo il suo apporto non passa mai in secondo piano. Vediamo le quote che lo riguardano. Gli esperti di Netbet bancano questa possibilità a 2.25. Gli operatori di Snai propongono una quota di 1.95 mentre gli analisti di Vincitu quotano il gol di Pio Esposito con il Lecce a 2.04. Gli operatori di Starvegas propongono una quota di 2.00
Inter-Lecce, dove vederla in TV—
Inter-Lecce, sfida valida per il recupero della 16ª giornata di ritorno della Serie A 2025/26, si disputerà mercoledì 14 gennaio alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.
© RIPRODUZIONE RISERVATA