Inter-Lecce, pronostico partita: nerazzurri favoriti e attenzione alla quota gol

Inter-Lecce, il pronostico della partita di Serie A: analisi tattica, stato di forma, quote aggiornate e risultato finale più probabile.
Il pareggio con il Napoli di domenica ha lasciato invariate le distanze in classifica ma l'amaro in bocca per i nerazzurri rimane. Due volte in vantaggio, due volte recuperati dalla squadra di Conte, per amnesia difensive che sono costate punti importanti per incrementare il gap con la squadra campione d'Italia in carica. Non c'è tempo per recriminare perchè l'Inter torna nuovamente in campo. mercoledi sera al Meazza arriva il Lecce. L'Inter non può perdere terreno e la sfida contro i salentini vede i nerazzurri nettamente favoriti ma scopriamo le indicazioni per il match secondo i principali operatori del settore.

COMPARAZIONE QUOTE INTER LECCE PRONOSTICO 1
1.16
1.15
1.14
1.14
Serve subito rimettersi in marcia. Il pareggio con il Napoli non può lasciar strascichi e contro il Lecce i nerazzurri devono assolutamente puntare con ferocia ai 3 punti per tenere a distanza le inseguitrici. L'Inter appare nettamente favorita per il match di mercoledi sera, scopriamo insieme quanto è quotata la vittoria del ragazzi di mister Chivu. Per gli esperti di Eurobet e Snai la vittoria dei nerazzurri è quotata a 1.14 mentre gli operatori di Vincitu bancano questa possibilità a 1.15. Gli analisti di Betsson per la vittoria dei nerazzurri sul Lecce propongono una quota di 1.16.

Inter-Lecce, pronostico OVER 3.5

COMPARAZIONE QUOTE INTER LECCE PRONOSTICO OVER 3.5
2.25
2.24
2.20
2.30
Le due reti subite contro il Napoli hanno riacceso qualche campanello d'allarme in casa Inter. Contro i partenopei le amnesie difensive che sembravano esser un lontano ricordo sono riemerse. L'Inter rimane ancora il miglior attacco del campionato ed è auspicabile che contro il Lecce la potenza di fuoco nerazzurra trovi la sua sublimazione. Vediamo insieme quali sono le quote per l'OVER 3.5 nella gara tra Inter e Lecce. Gli esperti di Snai bancano questa possibilità a 2.30, gli operatori di Betsson a 2,25. Per gli analisti di Eurobet l'over 3.5 nella sfida tra Inter e Lecce è quotato a 2.20 mentre gli analisti di Vincitu propongono una quota di 2.24

Inter-Lecce, dove vederla in TV

Inter-Lecce, sfidavalida per il recupero della 16ª giornata di ritorno della Serie A 2025/26, si disputerà mercoledì 14 gennaio alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.

