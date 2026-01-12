Inter-Lecce, pronostico partita: nerazzurri favoriti e attenzione alla quota gol

Le due reti subite contro il Napoli hanno riacceso qualche campanello d'allarme in casa Inter. Contro i partenopei le amnesie difensive che sembravano esser un lontano ricordo sono riemerse. L'Inter rimane ancora il miglior attacco del campionato ed è auspicabile che contro il Lecce la potenza di fuoco nerazzurra trovi la sua sublimazione. Vediamo insieme quali sono le quote per l'OVER 3.5 nella gara tra Inter e Lecce. Gli esperti di Snai bancano questa possibilità a 2.30, gli operatori di Betsson a 2,25. Per gli analisti di Eurobet l'over 3.5 nella sfida tra Inter e Lecce è quotato a 2.20 mentre gli analisti di Vincitu propongono una quota di 2.24