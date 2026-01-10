Inter-Napoli, pronostico risultato finale: nerazzurri favoriti ma c’è un risultato che manca

Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.

In casa nerazzurra il pareggio in campionato è l'unico risultato che manca dalla passata stagione. Ultimo X in schedina per l'Inter risale a quell'Inter-Lazio terminata in pareggio che decretò la fine delle speranze nerazzurre per arrivare al titolo di campione d'Italia del quale si fregia il Napoli. Che sia questa la volta buona? Scopriamo le quote per il pareggio per 1 a 1 tra le due squadre. Il segno X con il risultato di 1 a 1 è quotato a 7.00 dagli esperti di Eurobet e Netbet mentre viene bancato a 6.90 dagli operatori di Vincitu e Admiral Bet.