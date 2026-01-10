fcinter1908 pronostici Inter-Napoli, pronostico risultato finale: nerazzurri favoriti ma c’è un risultato che manca

Inter-Napoli, pronostico risultato finale: nerazzurri favoriti ma c’è un risultato che manca

Inter-Napoli, chi è il vero favorito? Analisi della sfida, stato di forma, numeri e pronostico in vista del big match di Serie A
Domani sera si alzerà il sipario alla Scala del Calcio per il big match tra Inter e Napoli. Animi contrastanti tra due squadre con ambizioni elevate che vedono i nerazzurri avvicinarsi alla sfida forti delle cinque vittorie consecutive arrivate in campionato che consentono ai ragazzi di Cristian Chivu di posizionarsi al primo posto in classifica con 4 punti di vantaggio sulla squadra di Conte. Partenopei che si presenteranno al Meazza con l'animo ferito dall'ultimo pareggio arrivato al Maradona contro il Verona, pareggio che ha contribuito ad aumentare il gap con la prima della classe. L'Inter al momento appare la favorita per la vittoria finale ma scopriamo insieme quale potrebbe essere il risultato esatto della sfida del Meazza.

Inter-Napoli, risultato finale 2-1

La squadra di Chivu è considerata la favorita per la vittoria finale ma una gara come quella contro il Napoli vive di luce propria. Tanto, forse tutto, dipenderà dalle motivazioni delle due squadre, l'Inter vuol replicare alla sconfitta del Maradona arrivata nella ripresa e che ha dato adito a non poche polemiche. Scopriamo insieme le quote per il possibile 2 a 1 in favore dell'Inter. Gli esperti di Vincitu e Admiral Bet bancano questa possibilità a 8.90 mentre gli analisti di Eurobet propongono una quota di 8.60. I bookie di Netbet per il 2 a 1 in favore dell'Inter offrono una quota di 9.00.

Inter-Napoli, risultato finale 1-1

In casa nerazzurra il pareggio in campionato è l'unico risultato che manca dalla passata stagione. Ultimo X in schedina per l'Inter risale a quell'Inter-Lazio terminata in pareggio che decretò la fine delle speranze nerazzurre per arrivare al titolo di campione d'Italia del quale si fregia il Napoli. Che sia questa la volta buona? Scopriamo le quote per il pareggio per 1 a 1 tra le due squadre. Il segno X con il risultato di 1 a 1 è quotato a 7.00 dagli esperti di Eurobet e Netbet mentre viene bancato a 6.90 dagli operatori di Vincitu e Admiral Bet.

Inter-Napoli, dove vederla in TV

Inter-Napoli, sfida valida per la prima giornata di ritorno della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 11 gennaio alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.

 

