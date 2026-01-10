Inter-Napoli, pronostico risultato finale: nerazzurri favoriti ma c’è un risultato che manca

Inter-Napoli, risultato finale 1-1
In casa nerazzurra il pareggio in campionato è l'unico risultato che manca dalla passata stagione. Ultimo X in schedina per l'Inter risale a quell'Inter-Lazio terminata in pareggio che decretò la fine delle speranze nerazzurre per arrivare al titolo di campione d'Italia del quale si fregia il Napoli. Che sia questa la volta buona? Scopriamo le quote per il pareggio per 1 a 1 tra le due squadre. Il segno X con il risultato di 1 a 1 è quotato a 7.00 dagli esperti di Eurobet e Netbet mentre viene bancato a 6.90 dagli operatori di Vincitu e Admiral Bet.
Inter-Napoli, dove vederla in TV—
Inter-Napoli, sfida valida per la prima giornata di ritorno della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 11 gennaio alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.
