Inter-Liverpool, pronostico marcatore: "Luigi" cosa ti manca? Questa è l'occasione giusta…

Per il sesto turno di League Phase di Champions League i nerazzurri riceveranno al Meazza il Liverpool
Per il sesto turno di league phase i nerazzurri riceveranno - questa sera -  al Meazza il Liverpool di Slot. Umori differenti tra le due squadre con i nerazzurri reduci da una brillante vittoria contro il Como mentre i reds nell'ultima giornata di Premier hanno vissuto uno giornata particolare contro il Leeds (pareggio per 3 a 3). Tiene banco in casa Liverpool la questione Salah con l'egiziano non convocato da Slot per la trasferta di Milano. In casa Inter l'umore è buono, con il tecnico nerazzurro che però dovrà fare ancora a meno di Denzel Dumfries e Matteo Darmian. Scopriamo allora chi potrebbe andare in gol nella sfida di questa sera.

Inter-Liverpool, marcatore Lautaro

Il capitano è tornato, o meglio, il capitano non è mai andato via. Il numero 10 dell'Inter dopo qualche giornata di digiuno ha ritrovato il gol sia in campionato che in Coppa Italia. Questa sera guiderà l'attacco nerazzurro insieme a Thuram e la voglia del Toro - già a segno contro il Liverpool ad Anfieled - è quella di confermarsi anche nel principale palcoscenico europeo. Queste le quote per la rete del Toro in Inter-Liverpool. Per gli analisti di Snai il gol di Lautaro è quotato a 2.75 mentre gli operatori di Netbet e Netwin bancano questa possibilità a 2.60. Gli esperti di Eurobet quotano il gol di Lautaro contro il Liverpool a 2.40.

Inter-Liverpool, marcatore Luis Henrique

Da oggetto misterioso a protagonista. La scalata dell'ex OM in nerazzurro sembra aver preso piede. Dovesse scendere in campo questa sera dal primo minuto sarebbe per lui la quarta gara da titolare, dopo Pisa, Venezia e Como. Difficoltà a crescere per l'esterno destro che però sembra essersi trovato a suo agio nelle ultime uscite tanto da guadagnarsi gli applausi dell'esigente pubblico del Meazza al momento della sostituzione. Cosa manca ancora? Il gol. Che sia questa l'occasione giusta? Scopriamo le quote che lo vedono protagonista. Per gli analisti di Eurobet e Snai la rete di Luis Henrique in Inter-Liverpool è quotata a 4.50 mentre gli operatori Netbet e Netwin bancano questa possibilità a 3.00

Inter-Liverpool, dove vedere la sfida in tv

La partita Inter-Liverpool, in programma martedì 9 dicembre dalle ore 21:00, sarà visibile in diretta TV sui canali Sky Sport ma anche in streaming su NOW e Sky Go. Su fcinter1908.it troverete invece la diretta testuale della sfida, il report del match, le pagelle con tutti i voti ai protagonisti e le dichiarazioni post-partita di allenatori e/o giocatori.

