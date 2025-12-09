Inter-Liverpool, pronostico marcatore: “Luigi” cosa ti manca? Questa è l’occasione giusta…

Il capitano è tornato, o meglio, il capitano non è mai andato via. Il numero 10 dell'Inter dopo qualche giornata di digiuno ha ritrovato il gol sia in campionato che in Coppa Italia. Questa sera guiderà l'attacco nerazzurro insieme a Thuram e la voglia del Toro - già a segno contro il Liverpool ad Anfieled - è quella di confermarsi anche nel principale palcoscenico europeo. Queste le quote per la rete del Toro in Inter-Liverpool. Per gli analisti di Snai il gol di Lautaro è quotato a 2.75 mentre gli operatori di Netbet e Netwin bancano questa possibilità a 2.60. Gli esperti di Eurobet quotano il gol di Lautaro contro il Liverpool a 2.40.