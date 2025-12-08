Inter-Liverpool, pronostico risultato esatto: manca “un trofeo importante” un bacheca

Non sarebbe un risultato da buttare via. Il pareggio tra Inter e Liverpool per i nerazzurri vorrebbe dire muovere la classifica, non sensibilmente, ma tenere un passo che con 17 punti totali, consentirebbe alla squadra di Chivu di evitare gli spareggi. Nerazzurri attualmente fermi a quota 12 con 9 punti a disposizione da metter in cassa tra Liverpool e Arsenal (al Meazza) e Borussia Dortmund in trasferta. Scopriamo le quote per il risultato di 2 a 2 tra Inter e Liverpool. Per gli analisti di Netwin il pareggio per 2 a 2 tra Inter e Liverpool è quotato a 12.50. Gli esperti di Bet365 e Vincitu bancano questa possibilità a 12 mentre gli operatori di Admiral Bet propongono una quota di 12.25.