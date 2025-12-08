fcinter1908 pronostici Inter-Liverpool, pronostico risultato esatto: manca “un trofeo importante” un bacheca

Inter-Liverpool, pronostico risultato esatto: manca “un trofeo importante” un bacheca

Per il sesto turno di League Phase di Champions League i nerazzurri riceveranno al Meazza il Liverpool
Domani sera al Meazza arriverà il Livepool per il sesto turno della Leaghe Phase di Champions League. Nerazzurri reduci dalla bella e larga vittoria contro il Como vogliono riprendere il loro cammino in Champions League dopo lo stop di Madrid contro l'Atletico che è riuscito a superare la squadra di Chivu nei minuti di recupero. Risultato bugiardo quello del Metropolitano che ha visto i nerazzurri uscire sconfitti in 90 minuti dove anche il pareggio probabilmente sarebbe stato stretto all'Inter. Il Liverpool dal canto suo dopo l'avvio stentato in Premier e quello non proprio convincente in Champions vuole ritrovare punti e vittoria nonostante non figurino tra i favoriti per il match.

Inter-Liverpool, risultato finale 2-0

Serve una vittoria contro una grande, serve una vittoria per dar seguito a quanto di buono fatto fino a questo momento tra campionato e Champions, serve una vittoria per mettersi alle spalle lo scivolone di Madrid. L'Inter è alla ricerca del guizzo, del "trofeo importante" da mettere in bacheca. I nerazzurri sono ancora a secco negli scontri contro le big (eccezion fatta per la vittoria contro la Roma) e il Liverpool arriva - forse - nel momento migliore per centrare questo obiettivo. Scopriamo le quote per il 2a0 dei nerazzurri. Per gli esperti di Netwin il 2 a 0 è quotato 12.50 mentre i bookie di Vincitu bancano questa possibilità a 13.00. Gli analisti di Admiral Bet propongono una quota di 12.75 mentre gli esperti di Bet365 quotano il 2 a 0 in favore della squadra di Chivu a 12.00.

Inter-Liverpool, risultato finale 2-2

Non sarebbe un risultato da buttare via. Il pareggio tra Inter e Liverpool per i nerazzurri vorrebbe dire muovere la classifica, non sensibilmente, ma tenere un passo che con 17 punti totali, consentirebbe alla squadra di Chivu di evitare gli spareggi. Nerazzurri attualmente fermi a quota 12 con 9 punti a disposizione da metter in cassa tra Liverpool e Arsenal (al Meazza) e Borussia Dortmund in trasferta. Scopriamo le quote per il risultato di 2 a 2 tra Inter e Liverpool. Per gli analisti di Netwin il pareggio per 2 a 2 tra Inter e Liverpool è quotato a 12.50. Gli esperti di Bet365 e Vincitu bancano questa possibilità a 12 mentre gli operatori di Admiral Bet propongono una quota di 12.25.

Inter-Liverpool, dove vederla in TV

La partita Inter-Liverpool, in programma martedì 9 dicembre dalle ore 21:00, sarà visibile in diretta TV sui canali Sky Sport ma anche in streaming su NOW e Sky Go. Su fcinter1908.it troverete invece la diretta testuale della sfida, il report del match, le pagelle con tutti i voti ai protagonisti e le dichiarazioni post-partita di allenatori e/o giocatori.

